Viajó a Grecia para celebrar su despedida de soltera y murió en un brutal choque a días de su boda

Quién era la mujer que murió en su despedida de soltera

La víctima fue identificada como Sara Ceccantini, una ciudadana italiana oriunda de la ciudad de Arezzo, en la región de Toscana. Licenciada en Economía, trabajaba en una planta industrial del grupo Prada y se preparaba para uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento con Luca Bugialli, de 34 años.