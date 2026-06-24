Viajó a Grecia para celebrar su despedida de soltera y murió en un brutal choque a días de su boda

Resumen para apurados
- Una italiana de 38 años murió en un choque en Mykonos, Grecia, el domingo pasado mientras celebraba su despedida de soltera a pocos días de su boda.
- El siniestro ocurrió cuando otro auto chocó el vehículo de la víctima, Sara Ceccantini. La mujer iba a casarse el 20 de junio y tenía una hija de tres años.
- El trágico hecho conmociona a Italia y Grecia, mientras la policía griega investiga las causas del accidente bajo una causa caratulada como homicidio.
La ilusión de una boda soñada terminó en una tragedia que conmociona a Italia y Grecia. Una mujer de 38 años murió tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras celebraba su despedida de soltera en la isla griega de Mykonos.
La víctima tenía previsto contraer matrimonio el próximo sábado 20 de junio junto a su pareja, con quien compartía una hija de tres años.
Quién era la mujer que murió en su despedida de soltera
La víctima fue identificada como Sara Ceccantini, una ciudadana italiana oriunda de la ciudad de Arezzo, en la región de Toscana. Licenciada en Economía, trabajaba en una planta industrial del grupo Prada y se preparaba para uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento con Luca Bugialli, de 34 años.
Sin embargo, el viaje que había organizado junto a sus amigas para celebrar la despedida de soltera terminó de la peor manera.
Cómo ocurrió el accidente fatal en Mykonos
El siniestro se produjo durante la noche del domingo, cuando Ceccantini viajaba junto a dos amigas en un vehículo con chofer rumbo a una cena. Por causas que aún son investigadas, otro automóvil impactó violentamente contra el vehículo en el que se trasladaban.
Sara ocupaba uno de los asientos traseros, precisamente el sector que recibió la mayor parte del impacto. Como consecuencia, sufrió heridas de extrema gravedad.
Las otras tres personas que viajaban en el automóvil resultaron con lesiones menores y se encuentran fuera de peligro.
El desesperado intento de los médicos por salvarle la vida
Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la mujer al centro médico de Mykonos.
Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales evaluaron derivarla a un hospital de Atenas para recibir atención especializada. Sin embargo, su delicado estado de salud impidió concretar el traslado.
Pese a los esfuerzos del personal médico, Sara Ceccantini falleció pocas horas después del choque.
Qué investiga la Policía de Grecia
Las autoridades griegas continúan investigando las circunstancias exactas del accidente. Entre las hipótesis analizadas figura la posibilidad de que uno de los vehículos haya invadido el carril contrario, aunque hasta el momento no existe una reconstrucción oficial de los hechos.
La Policía abrió una causa por homicidio para determinar eventuales responsabilidades en el siniestro.
En las horas posteriores al choque, algunos medios locales informaron que el conductor del vehículo que habría provocado el impacto dio positivo en un control de alcoholemia. No obstante, esa versión fue desmentida oficialmente.
"La realización de todas las pruebas necesarias a los conductores de ambos vehículos no arrojó rastros de consumo de alcohol", explicó la portavoz policial Konstantia Dimoglidou.
Una boda que nunca pudo celebrarse
La muerte de Sara Ceccantini generó una profunda conmoción en Italia, especialmente en la ciudad de Arezzo, donde familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentaron la pérdida.
La mujer iba a casarse el próximo 20 de junio con Luca Bugialli, con quien había formado una familia y tenía una hija de apenas tres años. Lo que debía ser una celebración inolvidable junto a sus amigas en las playas de Mykonos terminó convirtiéndose en una tragedia que enluta a dos países y deja una historia marcada por el dolor a solo días de una boda esperada durante años.