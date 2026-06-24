Incendio en Cafayate: más de 200 hectáreas afectadas y continúan los operativos para evitar rebrotes

A más de dos semanas del inicio de los incendios forestales en Cafayate, los equipos de emergencia mantienen un intenso operativo para controlar los focos ígneos que ya afectaron más de 200 hectáreas de bosque nativo. Las tareas se concentran actualmente en el enfriamiento del terreno, la remoción de material combustible y el monitoreo permanente para evitar nuevas reactivaciones.