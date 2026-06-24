Incendio en Cafayate: más de 200 hectáreas afectadas y continúan los operativos para evitar rebrotes

Resumen para apurados
- Equipos de emergencia combaten desde hace más de dos semanas un incendio forestal en Cafayate que ya afectó más de 200 hectáreas y cuyo origen investiga la Justicia.
- El operativo incluye aviones hidrantes y monitoreo con drones ante fuertes vientos de hasta 90 km/h, mientras que la visibilidad en la ruta 68 se ve afectada por el humo.
- La fiscalía investiga el hecho como daño ambiental y estrago, con penas de hasta 15 años de prisión, mientras alertan por graves pérdidas ecológicas en la región.
A más de dos semanas del inicio de los incendios forestales en Cafayate, los equipos de emergencia mantienen un intenso operativo para controlar los focos ígneos que ya afectaron más de 200 hectáreas de bosque nativo. Las tareas se concentran actualmente en el enfriamiento del terreno, la remoción de material combustible y el monitoreo permanente para evitar nuevas reactivaciones.
Para fortalecer las tareas de contención, el operativo incorporó dos aviones hidrantes turbohélice con capacidad superior a 3.000 litros de agua cada uno, que se suman a otra aeronave que ya participaba de las acciones.
Los equipos en tierra cuentan además con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas, herramientas especializadas y sistemas de comunicación para coordinar el trabajo en zonas de difícil acceso.
En total, participan brigadistas de la Brigada Nacional Centro, Bomberos Voluntarios de Cafayate, Bomberos de la Policía de Salta, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la Subsecretaría de Defensa Civil.
Preocupación por el daño ambiental
Las autoridades advirtieron que las pérdidas ambientales son significativas debido a la importancia que tienen estos bosques para la región.
Según explicó el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, la vegetación afectada cumple funciones esenciales como la protección frente al avance de los médanos, la regulación de la temperatura y la conservación del equilibrio hídrico local.
Además del combate directo del fuego, los equipos trabajan en el enfriamiento del suelo y la inspección de raíces y sectores subterráneos donde persisten brasas activas que podrían provocar nuevas reactivaciones.
El viento complica las tareas y mantiene la alerta
Uno de los principales desafíos para los brigadistas continúa siendo el fuerte viento que afecta a la región.
Las advertencias meteorológicas indican la presencia de vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Estas condiciones favorecen la propagación de focos secundarios y dificultan las tareas de control. De hecho, durante el fin de semana se detectaron dos nuevos puntos calientes en sectores aislados, conocidos como "islas", donde el fuego volvió a activarse.
Ante esta situación, se mantiene un monitoreo permanente mediante drones y cámaras térmicas para detectar rápidamente cualquier reinicio del incendio.
Operativos preventivos sobre la Ruta Nacional 68
La Dirección General de Seguridad Vial también desplegó móviles y personal sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 68 para prevenir accidentes.
La presencia de humo y polvo en suspensión provocó reducciones significativas de visibilidad, lo que obligó a implementar cortes preventivos temporales del tránsito en algunos sectores.
Mientras tanto, efectivos de la Policía Rural y Ambiental continúan realizando recorridos preventivos en las áreas afectadas para colaborar con las tareas de vigilancia.
Brigadistas sufrieron lesiones leves
El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, informó que algunos integrantes de los equipos de combate sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo durante las tareas realizadas en los sectores más comprometidos.
Afortunadamente, ninguna de las lesiones revistió gravedad, aunque las condiciones extremas continúan representando un riesgo permanente para quienes trabajan en el operativo.
Avanza la investigación por el origen del incendio
Paralelamente al combate del fuego, la Justicia avanza en una investigación para determinar cómo se originó el incendio.
La causa está a cargo de la fiscal Sandra Rojas, quien confirmó que la Fiscalía interviene desde los primeros días de junio tras las denuncias presentadas por la Municipalidad de Cafayate, vecinos y miembros del Concejo Deliberante.
La investigación contempla distintas hipótesis y se desarrolla bajo las figuras de daño ambiental y estrago, delitos que podrían implicar penas de entre tres y quince años de prisión según la gravedad del hecho.
La fiscal explicó que los trabajos incluyen relevamientos, inspecciones y entrevistas a personas vinculadas con la finca donde se originó el fuego, aunque las condiciones del terreno y la continuidad de algunos focos dificultan la recolección de pruebas.