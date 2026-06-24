OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Maratón Jardín de la República
Hace 5 Hs

Como hace 30 años, volví a despertarme antes que el sol. No para correr, sino para recorrer con la memoria aquellos kilómetros que dieron origen a la primera Maratón Olímpica Jardín de la República. Todo comenzó con una ilusión compartida por un pequeño grupo de corredores que soñábamos con que Tucumán tuviera su propia maratón. En la casa paterna del doctor Juan Vallejo presentamos la idea a las autoridades del atletismo tucumano. Nos convocaba la distancia sagrada: esos 42 kilómetros y 195 metros donde el cuerpo se agota, el espíritu se revela y nadie regresa siendo el mismo. El Parque Centenario 9 de Julio fue el escenario elegido. El ingeniero Ricardo Cerviak certificó el circuito y comenzaron las tareas silenciosas: medir, marcar y preparar una carrera que ya existía mucho antes de la largada, porque corría dentro de nosotros. El 23 de junio de 1996, aquel sueño se hizo realidad. Aún resuenan en mis oídos las palabras pronunciadas por Guillermo Rubino, presidente de la Federación Tucumana de Atletismo, instantes antes de la partida: “Señores, la prueba es suya”. La historia conserva los nombres de los vencedores: Roberto “Pato” Aguirre y Elena Hinojosa. Sin embargo, aquel día el verdadero triunfo fue colectivo. Ganó la perseverancia, la convicción y la certeza de que los sueños pueden alcanzar la meta. Treinta años después, aquella maratón permanece viva en la memoria y en la historia del atletismo tucumano. Su legado trasciende el tiempo y continúa inspirando nuevas generaciones de corredores. A la memoria de Miguel Ángel Guerra, Miguel Leguizamón y José Corbalán, impulsores y protagonistas de una gesta que se transformó en tradición y dejó una huella imborrable en el deporte tucumano.

Julio Rodolfo Molina                                                           

Esteban Echeverria 442 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella
1

Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa
2

Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales
3

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años
4

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso
5

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

Ranking notas premium
Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva
1

Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva

2

La eficacia del Estado

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
4

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera
5

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera

Más Noticias
La batalla de las encuestas en Tucumán

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

Felipe Pigna: “No es lícito usar a los próceres para decir lo que uno quiere decir en el presente”

Felipe Pigna: “No es lícito usar a los próceres para decir lo que uno quiere decir en el presente”

Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

Comentarios