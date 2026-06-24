OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Hat trick”
Hace 5 Hs

Todavía me emociono al pensar en el debut de nuestra selección en el Mundial, más aún porque el grandioso Lionel Messi marcó tres goles. La prensa mundial habló de un “hat-trick”, y la expresión me resultó desconocida. ¿Qué era eso de relacionar un sombrero con un truco, según su traducción literal, con los tres goles? La historia viene así: corría 1858 en un campo de críquet británico cuando un jugador llamado Heathfield H. Stephenson logró eliminar a tres bateadores consecutivos con tres lanzamientos seguidos, lo cual es una proeza extraordinaria en ese deporte; y como reconocimiento a la hazaña los aficionados organizaron una colecta y le regalaron un sombrero nuevo (“hat” en inglés) mientras hablaban del acontecimiento como un truco (“trick”). Los reporteros presentes unieron las palabras y popularizaron ese hecho como un “hat-trick”. Con el paso del tiempo, el término se popularizó y fue adoptado en otros deportes como el hockey y el fútbol, donde se usa para definir tres goles de un jugador en un partido. Ahora sí, “el Pulga” trazó con la pelota su rúbrica indeleble en el firmamento futbolero argentino uniéndose al “Diego”.

Marcelo Daniel Castagno  

marcelocastagno@yahoo.com.ar

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