OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Suba del precio del pasaje
Hace 5 Hs

Mientras miles de usuarios del transporte público intentan reorganizar sus gastos para afrontar un nuevo aumento del boleto, quedan algunas preguntas. Si aún existen dudas sobre los costos reales del sistema, ¿por qué se aprobó el aumento sin que se conocieran de manera completa y transparente los estudios de costos? Si había cuestionamientos sobre la cantidad de unidades que efectivamente prestan servicio, ¿por qué no se exigió esa información antes de votar? Si concejales de la oposición advirtieron sobre la falta de documentación suficiente, ¿por qué esas observaciones no fueron atendidas? Y, sobre todo, si ciudadanos presentaron expedientes con propuestas alternativas para mejorar el transporte, ¿por qué esos expedientes continúan sin tratamiento mientras los aumentos sí encuentran tratamiento urgente? ¿No merecen los vecinos que sus propuestas sean debatidas con la misma rapidez con la que se debate un incremento tarifario?

Rodolfo Raúl Luna                       

raulrodolfoluna115@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella
1

Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa
2

Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales
3

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años
4

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso
5

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

Ranking notas premium
Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva
1

Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva

2

La eficacia del Estado

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
4

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera
5

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera

Más Noticias
La batalla de las encuestas en Tucumán

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

Felipe Pigna: “No es lícito usar a los próceres para decir lo que uno quiere decir en el presente”

Felipe Pigna: “No es lícito usar a los próceres para decir lo que uno quiere decir en el presente”

Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales

Comentarios