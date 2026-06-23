Tucumán se prepara para albergar una nueva edición del Torneo Provincial de Taekwondo

Resumen para apurados
- Este domingo, el Club Belgrano de Tucumán albergará el octavo Torneo Provincial de Taekwondo ITF, reuniendo a cerca de 200 competidores locales y nacionales en busca de competencia.
- El certamen abarca todas las edades y graduaciones, desde cinturones blancos a negros. Participarán escuelas de Tucumán y provincias del NOA como Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
- Avalado por la CATITF y parte del Circuito Nacional, el evento busca consolidar el nivel competitivo regional y afianzar el crecimiento de la disciplina año tras año.
El octavo Torneo Provincia de Tucumán de Taewondo ITF se desarrollará este domingo en las instalaciones del Club Belgrano Cultural y Deportiva, ubicado en calle Las Heras 753 y reunirá a aproximadamente entre 150 y 200 competidores provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.
El certamen contará con la participación de escuelas de Taekwondo de Banda del Río Salí, Delfín Gallo, La Florida, Las Talitas y Capital, incluyendo representantes de Barrio Mutual Policial y Capital Centro. A su vez, se espera la llegada de delegaciones de provincias vecinas como Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
El evento cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Taekwon-Do (CATITF) y forma parte del calendario oficial del Circuito Nacional de Competencia, lo que le otorga una gran relevancia deportiva y competitiva.
Durante la jornada competirán alumnos de todas las categorías y graduaciones, desde cinturones blancos hasta cinturones negros, con edades que van desde los 4 y 5 años hasta la categoría Senior. Las modalidades serán formas y lucha individual, permitiendo que los atletas demuestren tanto su preparación técnica como sus habilidades competitivas.
Las actividades comenzarán a partir de las 9 con las categorías infantiles y se extenderán durante toda la jornada del domingo. Además de los combates y exhibiciones, el torneo promete convertirse en un espacio de encuentro para familias, instructores, jueces, árbitros y amantes de las artes marciales.
Desde la organización remarcaron la importancia del evento. “Queremos seguir creciendo año tras año, elevando el nivel competitivo y brindando un espacio donde los alumnos puedan demostrar todo el trabajo y esfuerzo que realizan durante el año”, expresaron desde la Asociación.