DeportesMás deportes

Tucumán se prepara para albergar una nueva edición del Torneo Provincial de Taekwondo

Con la participación de entre 150 y 200 competidores de toda la provincia y de delegaciones del NOA, el Club Belgrano será la sede del octavo torneo que reúne a atletas de todas las edades y graduaciones.

NUEVA EDICIÓN. El Club Belgrano se prepara para albergar el octavo torneo provincial de taekwondo ITF.
NUEVA EDICIÓN. El Club Belgrano se prepara para albergar el octavo torneo provincial de taekwondo ITF.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este domingo, el Club Belgrano de Tucumán albergará el octavo Torneo Provincial de Taekwondo ITF, reuniendo a cerca de 200 competidores locales y nacionales en busca de competencia.
  • El certamen abarca todas las edades y graduaciones, desde cinturones blancos a negros. Participarán escuelas de Tucumán y provincias del NOA como Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
  • Avalado por la CATITF y parte del Circuito Nacional, el evento busca consolidar el nivel competitivo regional y afianzar el crecimiento de la disciplina año tras año.
Resumen generado con IA

El octavo Torneo Provincia de Tucumán de Taewondo ITF se desarrollará este domingo en las instalaciones del Club Belgrano Cultural y Deportiva, ubicado en calle Las Heras 753 y reunirá a aproximadamente entre 150 y 200 competidores provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

El certamen contará con la participación de escuelas de Taekwondo de Banda del Río Salí, Delfín Gallo, La Florida, Las Talitas y Capital, incluyendo representantes de Barrio Mutual Policial y Capital Centro. A su vez, se espera la llegada de delegaciones de provincias vecinas como Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

El evento cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Taekwon-Do (CATITF) y forma parte del calendario oficial del Circuito Nacional de Competencia, lo que le otorga una gran relevancia deportiva y competitiva.

Durante la jornada competirán alumnos de todas las categorías y graduaciones, desde cinturones blancos hasta cinturones negros, con edades que van desde los 4 y 5 años hasta la categoría Senior. Las modalidades serán formas y lucha individual, permitiendo que los atletas demuestren tanto su preparación técnica como sus habilidades competitivas.

Las actividades comenzarán a partir de las 9 con las categorías infantiles y se extenderán durante toda la jornada del domingo. Además de los combates y exhibiciones, el torneo promete convertirse en un espacio de encuentro para familias, instructores, jueces, árbitros y amantes de las artes marciales.

Desde la organización remarcaron la importancia del evento. “Queremos seguir creciendo año tras año, elevando el nivel competitivo y brindando un espacio donde los alumnos puedan demostrar todo el trabajo y esfuerzo que realizan durante el año”, expresaron desde la Asociación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales
2

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni
3

Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria
5

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Ranking notas premium
En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
1

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país
2

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
4

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
5

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Más Noticias
Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Austria, y por dónde verlo

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Austria, y por dónde verlo

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

El partido contra Jordania, un duelo que puede cambiar el Mundial de la Selección Argentina

El partido contra Jordania, un duelo que puede cambiar el Mundial de la Selección Argentina

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Comentarios