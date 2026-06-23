Murió Guadalupe Merlos: quién era la joven de 18 años atropellada por un colectivo en Mar del Plata

Resumen para apurados
- Este lunes, una joven de 18 años murió en Mar del Plata tras ser atropellada por un colectivo que perdió el control, subió a la vereda y embistió a un grupo de personas.
- El hecho ocurrió frente a la rambla céntrica, dejando también seis heridos. El chofer fue demorado y declaró que el siniestro se debió a un desperfecto en la dirección.
- La Justicia ordenó peritajes al transporte y la autopsia de la víctima para esclarecer el caso, reabriendo la preocupación por la seguridad vial en zonas urbanas concurridas.
La ciudad de Mar del Plata permanece conmocionada por el trágico accidente ocurrido frente a la rambla, donde un colectivo perdió el control, atropelló a varias personas y provocó la muerte de Guadalupe Oriana Merlos, una joven de apenas 18 años.
La adolescente fue la única víctima fatal del siniestro, mientras que otras seis personas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
Quién era Guadalupe Merlos
Guadalupe Merlos tenía 18 años y vivía en el barrio Lomas de Golf, en Mar del Plata. Su familia fue notificada de su fallecimiento pocas horas después del accidente.
En sus redes sociales utilizaba el nombre de usuario "guadaa.07_". Su perfil de Instagram no tenía publicaciones, aunque conservaba algunas historias destacadas con fotografías personales.
La noticia de su muerte generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la ciudad.
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió el lunes sobre el Boulevard Marítimo Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, uno de los sectores con mayor circulación de pasajeros del transporte público.
Según las primeras reconstrucciones, un colectivo de la línea 532 ingresó a la dársena destinada a las paradas de ómnibus, perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban el transporte.
La unidad terminó su recorrido al impactar contra las vallas que protegen el skate park ubicado frente al mar.
Qué se investiga
El conductor del colectivo fue demorado y ya prestó declaración ante la Justicia.
De acuerdo con la investigación, la principal hipótesis apunta a un desperfecto mecánico, específicamente una falla en el sistema de dirección del vehículo.
Ante el fiscal de la causa, el chofer aseguró:
"No giraba el volante, no pude hacer nada".
La fiscalía ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Guadalupe Merlos y un peritaje mecánico del colectivo para determinar con precisión qué provocó el siniestro.
Cómo están los heridos
Las seis personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde continúan bajo atención médica.
Los heridos fueron identificados como:
Patricia Morán.
Thiago Vera.
Florencia Introncaso.
Roxana Ruiz.
María Bosco.
J.G.
Su evolución es seguida de cerca por las autoridades sanitarias mientras avanza la investigación judicial.
Una zona de alto tránsito
El accidente ocurrió en uno de los puntos más transitados del centro de Mar del Plata, donde confluyen numerosas líneas de colectivos y diariamente circulan cientos de peatones.
Además, a pocos metros funciona un skate park muy concurrido por niños y adolescentes, lo que incrementó la preocupación por la magnitud que pudo haber tenido el episodio si ocurría en un horario de mayor concentración de personas.