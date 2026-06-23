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Terror en Río de Janeiro: turistas vivieron un tiroteo de 20 minutos entre el Comando Vermelho y la Policía Militar

El incidente ocurrió en la favela en la que Michael Jackson firmó un video.

FUERZA DE CHOQUE. Las autoridades brasileñas despliegan todo su arsenal para combatir a los nasrcotraficantes.
FUERZA DE CHOQUE. Las autoridades brasileñas despliegan todo su arsenal para combatir a los nasrcotraficantes. QUE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía Militar y la facción Comando Vermelho se enfrentaron en un tiroteo en Río de Janeiro, atrapando a 60 turistas durante un operativo contra el narcotráfico.
  • El tiroteo de 20 minutos ocurrió durante un operativo en el Morro Dona Marta. Es la segunda vez este año que turistas quedan atrapados en medio del combate al narcotráfico.
  • La recurrencia de estos hechos evidencia la vulnerabilidad de las zonas turísticas de Río y anticipa la continuidad de masivos operativos contra el crimen organizado local.
Resumen generado con IA

Una de las principales facciones criminales de Brasil que intenta ser desmantelada desde hace varios años por la policía brasileña, el Comando Vermelho, genera operativos de gran escala en las zonas donde operan. Los morros de Río de Janeiro son los puntos donde, casi camuflados, están los grupos de delincuentes. Un grupo de turistas quedó atrapado en un mirador debido a la operación policial contra narcotraficantes, el segundo incidente de este tipo en el año en la ciudad brasileña.

Los enfrentamientos comenzaron de madrugada en el Morro Dona Marta, en el barrio Botafogo, donde agentes de la policía se desplegaron para ejecutar decenas de órdenes de arresto y allanamiento. Esa colina es de las más convocantes ya que allí Michael Jackson filmó su icónico video musical "They Don't Care About Us" en 1996.

Terror e incertidumbre

"Fue una situación de guerra", describió a la agencia AFP el fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 años, que subió al morro de madrugada. "Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos", relató. 

La violencia se extendió al barrio acomodado de Botafogo. Videos en redes sociales mostraban a policías militares corriendo armados con fusiles por la calle São Clemente, una de las principales arterias de la región.

Es la segunda vez este año que turistas quedan atrapados por un operativo en la ciudad. En abril, más de 200 visitantes quedaron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más emblemáticos de la ciudad. El operativo fue una nueva acción de la Operación Contención contra el Comando Vermelho, que dejó 122 muertos en octubre y se convirtió en la más letal de la historia de Brasil.

Desde entonces, la ofensiva se ha extendido a otras zonas. Según cifras oficiales, más de 360 personas han sido capturadas y 137 neutralizadas en enfrentamientos, incluidas las 122. La policía también ha incautado cerca de 480 armas, entre ellas 190 fusiles, y más de 51.000 municiones.

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