Terror en Río de Janeiro: turistas vivieron un tiroteo de 20 minutos entre el Comando Vermelho y la Policía Militar

Una de las principales facciones criminales de Brasil que intenta ser desmantelada desde hace varios años por la policía brasileña, el Comando Vermelho, genera operativos de gran escala en las zonas donde operan. Los morros de Río de Janeiro son los puntos donde, casi camuflados, están los grupos de delincuentes. Un grupo de turistas quedó atrapado en un mirador debido a la operación policial contra narcotraficantes, el segundo incidente de este tipo en el año en la ciudad brasileña.