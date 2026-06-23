Política

Patricia Bullrich no participará de la reunión de los senadores de La Libertad Avanza con Manuel Adorni

La titular del bloque libertario en el Senado no asistirá al encuentro convocado por el jefe de Gabinete en la Casa Rosada. La decisión se conoce en medio de las tensiones internas y de la estrategia oficial para frenar un eventual pedido de interpelación en el Congreso.

EN EL RECINTO. La senadora Patricia Bullrich dialoga con Vischi, titular del bloque radical
EN EL RECINTO. La senadora Patricia Bullrich dialoga con Vischi, titular del bloque radical
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich, jefa de senadores de LLA, no asistirá este martes a la reunión con Manuel Adorni en la Casa Rosada, evidenciando tensiones ante una posible interpelación.
  • Adorni convocó al bloque oficialista para coordinar la estrategia ante la presión opositora en el Congreso, mientras que LLA intenta desactivar una sesión especial en Diputados.
  • La ausencia de Bullrich expone fisuras internas en La Libertad Avanza, lo que podría debilitar la cohesión del oficialismo para frenar los embates legislativos de la oposición.
Resumen generado con IA

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, no participará este martes de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los legisladores oficialistas en la Casa Rosada.

Según informó TN, la ausencia de Bullrich se produce en la previa de una eventual interpelación a Adorni en el Congreso y representa un nuevo gesto de diferenciación dentro del oficialismo.

La estrategia del Gobierno para contener la ofensiva opositora

El encuentro encabezado por Adorni forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para coordinar la posición del bloque libertario frente al avance de la oposición, que impulsa distintos pedidos de interpelación en ambas cámaras del Congreso.

La decisión de Bullrich de no asistir se da en un contexto de crecientes diferencias con la Casa Rosada, mientras el oficialismo busca consolidar una postura común ante la presión parlamentaria.

La Libertad Avanza busca desactivar una sesión en Diputados

En paralelo, La Libertad Avanza avanzó con una maniobra legislativa para intentar desactivar la sesión especial impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó al cuerpo para la próxima semana con el objetivo de iniciar el debate sobre una eventual interpelación a Manuel Adorni.

La estrategia, coordinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apunta a restarle impulso político a la sesión solicitada por la oposición, que, según estimaciones del oficialismo, no reuniría los votos necesarios para avanzar.

Crece la tensión política en el Congreso

Mientras el Gobierno intenta ordenar su frente parlamentario, la ausencia de Patricia Bullrich en una reunión clave vuelve a poner de manifiesto las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza en un momento de fuerte tensión política y de negociaciones para enfrentar la agenda legislativa de la oposición.

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