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¿Ves borroso de lejos? Estos son los primeros síntomas de la miopía

Esta afección normalmente impacta ambos ojos, pero algunas personas experimentan visión borrosa solamente en uno.

La miopía es una afección en la visión
La miopía es una afección en la visión AIO Oftalmología
Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • La miopía es una afección visual frecuente que causa visión borrosa de lejos, afectando principalmente a niños y jóvenes debido a factores genéticos y ambientales.
  • Se manifiesta con dolores de cabeza, fatiga ocular y necesidad de entrecerrar los ojos. El aumento del uso de pantallas y la menor exposición solar aceleran su aparición.
  • Se estima que para el año 2050 casi la mitad de la población mundial tendrá miopía, lo que exige una mayor prevención y controles oftalmológicos regulares.
Resumen generado con IA

La miopía es una afección frecuente de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros y los lejanos se visualizan borrosos, explica el instituto de investigación Mayo Clinic. Puede desarrollarse a cualquier edad, aunque suele manifestarse más en la infancia o en la adolescencia.

La preocupación por el incremento de los casos de miopía no solo se da en la Argentina. Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, para el año 2050 casi la mitad de la población del mundo podría tener el trastorno en base a un estudio publicado en la revista Ophthalmology.

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Se identificaron diferentes causas de la miopía. Algunas personas tienen una predisposición genética. Si alguno de los padres tiene miopía, el hijo puede también desarrollar el trastorno. También hay factores ambientales asociados a la miopía que aún se investigan, como una reducción a la exposición a la luz natural y al estar más frente a pantallas diariamente. 

¿Cuáles son los primeros síntomas de la miopía?

Entre los signos y síntomas de la miopía se pueden incluir los siguientes:

- Visión borrosa al mirar objetos que están lejos

- Necesidad de entrecerrar los ojos para ver con claridad

- Dolores de cabeza

- Fatiga ocular

Los niños pueden tener dificultad para ver cosas escritas en pizarras o proyecciones de pantalla en clase. Es posible que los niños más pequeños no expresen dificultad para ver, pero pueden tener los siguientes comportamientos, que indican dificultad para ver:

- Entrecerrar los ojos de forma constante

- Parecer que no nota los objetos alejados

- Parpadear mucho

- Frotarse los ojos con frecuencia

- Sentarse cerca de la televisión

Los adultos con miopía pueden tener dificultad para leer señales en la calle o letreros en una tienda. Algunas personas ven borroso cuando la luz es tenue, como al conducir de noche, aunque ven de forma clara por el día.

Miopía: cuándo consultar con un médico

Se debe consultar con un especialista cuando el niño muestra algún signo de problemas de visión o su docente informa de posibles problemas. En el caso de un adultos, su nota un cambio en la visión, presenta dificultades para realizar tareas, como conducir, o considera que la calidad de la visión impide disfrutar de algunas actividades.

Solicitar atención médica de emergencia ante los siguientes síntomas:

- Aparición repentina de muchas moscas volantes (motas o líneas diminutas que parecen ir a la deriva por el campo de visión)

- Destellos de luz en uno o ambos ojos

- Una sombra gris parecida a una cortina que cubre todo o parte del campo de visión

- Una sombra en la visión exterior o lateral (visión periférica)

Estos son signos de advertencia de que la retina se está desprendiendo de la parte posterior del ojo. Esta afección es una emergencia médica que requiere un tratamiento rápido. Una miopía considerable se asocia a un mayor riesgo de desprendimiento de retina.

¿Cómo prevenir la visión borrosa?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que esta afección se puede prevenir siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Usar lentes de sol para proteger los ojos.

- Usar lentes de seguridad cuando se esté martillado, puliendo o utilizando herramientas eléctricas.

- Si la persona necesita lentes convencionales o de contacto, es importante mantener la receta actualizada.

- No fumar.

- Limitar el consumo de alcohol.

- Mantenerse en un peso saludable.

- Mantener la presión arterial y el colesterol bajo control.

- Si la persona tiene diabetes es importante mantener los niveles de azúcar en los rangos indicados.

- Comer alimentos ricos en antioxidantes, como verduras de hoja verde.

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