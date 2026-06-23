Del récord de 15 shows por noche a su propia PyME: la impactante historia de La Bomba Tucumana

Los años de explotación y el nacimiento de su propia "PyME"

“Tenía un representante y ganaba un sueldo”, aclaró Gladys la Bomba Tucumana, quien contó los sacrificios que le llevaron incluso a batir un récord. “En una noche fui la persona que más trabajó (con 15 shows en una velada). Pero esa era la cantidad de shows que hacía: 13, 14 o 15. Así era. Laburaba muchísimo. Pero desgraciadamente también en esa época yo no era la dueña de mí”, contó la cantante. La ganancia era muy gráfica: “hacíamos las bolsas de guita, las bolsas de residuos negras llenas en todos los bailes. Hacíamos ponele 10, 12 o 15 shows”. Pero el ingreso era menor de lo que a Gladys le tocaba: “Después a mí me pagaban unas monedas y yo me volvía feliz a Tucumán porque para mí era un montón de plata en esa época. Pero en realidad era muchísima más ganancia la que me correspondía. Hay mucha gente que ganó mucho dinero conmigo”.