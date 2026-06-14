Maná anunció su regreso a Argentina: cuándo será el show de la gira “Vivir sin aire Tour”

Resumen para apurados
- La banda mexicana Maná anunció un show en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires para el 10 de diciembre de 2026, en el marco de su gira internacional Vivir sin aire Tour.
- El anuncio se realizó tras el furor por su presentación en la inauguración del Mundial. La gira latinoamericana también incluirá fechas en Colombia, Perú, Chile y México.
- La venta de entradas para el concierto en Argentina se detallará próximamente, consolidando la vigencia de la banda de rock latino tras vender más de 45 millones de discos.
Este jueves Maná se convirtió en uno de los temas más hablados del momento. Con su presentación en la inauguración mexicana de la Copa del Mundo, llegó a ser tendencia en las redes sociales. Horas después de su presentación, la banda aprovechó la difusión para publicar nuevas fechas de su gira “Vivir sin aire Tour”.
Así, cinco países conocieron que la banda llegaría a diferentes ciudades. En la gira, que ya lleva un buen número de shows dados y pactados, ahora se incluyeron más países de Latinoamérica. Entre ellos, Colombia, Perú, Chile y Argentina. También se anunció una nueva presentación en la Ciudad de México.
Con 11 álbumes y más de 45 millones de copias vendidas, MANÁ ha marcado la pauta para el rock latino. Su innovador álbum Dónde Jugarán los Niños es el álbum de rock latino más vendido de todos los tiempos. Durante más de 34 años, la incansable pasión de la banda por las presentaciones en vivo los ha llevado a recorrer más de 30 países, dejando un rastro de momentos que hacen historia.
Maná llegará a Argentina con “Vivir sin aire Tour”
Hasta ahora, Maná tiene programados 16 shows de su gira, solo para Estados Unidos. Las presentaciones en el país norteamericano se darán entre el 4 de septiembre y el 8 de noviembre. Pero después de eso, la banda hará una pausa de algunas semanas antes de retomar con “Vivir sin aire Tour” en Latinoamérica.
El primer país en el que se presentarán será Colombia. El show será en Vive Claro, distrito cultural en la ciudad de Bogotá el 28 de noviembre a las 20. Seguirá la presentación en Lima, Perú, el 2 de diciembre a las 20 en el Estadio San Marcos y luego San Miguel, Chile, el 5 de diciembre en el Estadio Monumental, también a las 20.
El show en Argentina será en la ciudad de Buenos Aires y la cita está pactada para el Estado Más Monumental a las 20 del 10 de diciembre. Aunque todavía no salieron las entradas a la venta ni se informó por qué canales se realizará, la banda informó que próximamente se darán más detalles para que el público pueda acceder a ellas. Los tickets para el resto de los shows se comercializan en la plataforma Bands In Town.
La gira cerrará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 17 de diciembre.