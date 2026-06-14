Maná anunció su regreso a Argentina: cuándo será el show de la gira “Vivir sin aire Tour”

El show en Argentina será en la ciudad de Buenos Aires y la cita está pactada para el Estado Más Monumental a las 20 del 10 de diciembre. Aunque todavía no salieron las entradas a la venta ni se informó por qué canales se realizará, la banda informó que próximamente se darán más detalles para que el público pueda acceder a ellas. Los tickets para el resto de los shows se comercializan en la plataforma Bands In Town.