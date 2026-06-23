Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

En el límite

El espacio donde se despliega la obra aporta ese vínculo con la naturaleza que la propia artista plantea desde el material elegido para sus trabajos. La Casa Aconquija se ubica al pie del cerro San Javier, “en el punto donde la urbanización va cediendo lugar a la exuberancia de las yungas, para que las fronteras entre el arte y el diseño se desdibujen y den lugar a nuevas formas de producción cultural, con reflexión en torno a las prácticas y al oficio artesanal en diálogo con el diseño contemporáneo y par construir puentes entre saberes ancestrales y nuevas formas de creación”, sostiene Germán Luft, uno de sus promotores.