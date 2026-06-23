Arte contemporáneo: Evi Tártari bucea su historia personal en piezas de cerámica

La pujanza del arte tucumano y su decidida apuesta a la investigación y al cruce de soportes, materiales y técnicas, tendrá esta semana un especial despliegue en ArTuc, la feria de expresiones contemporáneas que se desarrollará entre el jueves y el domingo en la Sociedad Rural, en Cebil Redondo (avenida Camino del Perú 1.050), anunciada como la más grande e importante de la región.
Esa propuesta reunirá a más de 200 artistas y a más de 500 obras de arte contemporáneo en venta, distribuidos en 35 stands y con participación de galerías de todo el país, lo que garantiza su proyección nacional desde un concepto federal.
Pero la movida local no se limita a ese evento (de una magnitud inédita para la provincia), sino que late en distintos espacios constantemente. Una demostración de esa pesquisa creativa se inauguró recientemente en el espacio Aconquija (Los Pinos 212, El Corte, Yerba Buena), donde Evi Tártari montó su exposición “Seguir el rastro…”, con curaduría de María Gallo Ugarte.
La muestra reúne esculturas cerámicas (la mayoría realizadas en arcilla española de baja temperatura, con óxido de manganeso y fragmentos textiles de distintas culturas, con tierras reunidas de distintas provincias), algunas que han sido caladas e intervenidas con efectos de iluminación. Es presentada en el texto curatorial como “una metáfora de las búsquedas existenciales que emprendemos; en este caso, una que se interroga por la historia personal, que implica una especie de ‘genealogía especulativa’, donde volvemos la mirada a nuestro pasado más remoto y en la que llenamos vacíos, tanteando alternativas, imaginando posibilidades, ensayando formas. En ese rastreo la línea del tiempo no sigue una dirección unívoca”.
Las cerámicas expuestas “son objetos testigos de exploraciones, que almacenan memorias, de lugares, de historias y de cuerpo; son el camino, el material que encuentra Evi para alojar sus preguntas, que tiene la potencia de calcar una huella, la posibilidad de sublimar un gesto o de revelar la impresión del cuerpo”, se añade.
“Las huellas buscadas pueden ser un enigma, algo que permanece oculto. El rastro puede seguirse en el hallazgo de un baúl que contiene fragmentos del pasado, en los gestos encontrados en fotografías viejas, en la revelación de una historia oculta… pero también se puede seguir haciendo rodeos más amplios, acompañando las líneas de un dibujo presente en un textil, en la evocación que provoca una figura o en las vibraciones que produce un sonido, y expandirse hasta abarcar el mundo entero”, plantea Ugarte.
“Me interesa que exista el objeto”, resalta la artista, que nació en 1990 en Tucumán, es licenciada en Artes Plásticas y técnica en Fotografía recibida en la Facultad de Artes de la UNT, y completó en 2024 una especialización en Tecnologías y Arte Contemporáneo en la UBA. En un vínculo de saberes, Tártari incursiona también en la fotografía como forma de manifestación, lo que le permite decir a la curadora que “las imágenes que Evi va recogiendo selectivamente no tienen un referente concreto, sus elecciones abarcan un amplio espectro y las realiza intuitivamente, quizás a partir de evocaciones efímeras y asociaciones frágiles que provocan, de algún modo, identificaciones afectivas”.
En el límite
El espacio donde se despliega la obra aporta ese vínculo con la naturaleza que la propia artista plantea desde el material elegido para sus trabajos. La Casa Aconquija se ubica al pie del cerro San Javier, “en el punto donde la urbanización va cediendo lugar a la exuberancia de las yungas, para que las fronteras entre el arte y el diseño se desdibujen y den lugar a nuevas formas de producción cultural, con reflexión en torno a las prácticas y al oficio artesanal en diálogo con el diseño contemporáneo y par construir puentes entre saberes ancestrales y nuevas formas de creación”, sostiene Germán Luft, uno de sus promotores.
La muestra estará expuesta hasta septiembre con entrada libre y gratuita. No es necesaria reserva previa, pero conviene confirmar la visita al los celulares 54-38-5903541 o 54-381-5654828, o con un mensaje al Instagram @casa.aconquija.
“Valoramos el trabajo y la producción local y el cruce de disciplinas como motores de innovación. Y lo hacemos desde un lugar clave: el diálogo entre contemporaneidad, identidad y experimentación. Articulamos con empresas e instituciones para potenciar el capital cultural y pertenecemos a Circular Norte, una red de galerías y gestiones del norte grande argentino”, concluye.