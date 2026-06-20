Cuatro artistas independientes revolucionan Artuc, la feria de arte contemporáneo en Tucumán

La primera edición de la feria se realizará del 25 al 28 de junio en la Sociedad Rural de Tucumán y reunirá a artistas, galerías y proyectos culturales de distintos puntos del país. será una oportunidad para exhibir sus trabajos, generar vínculos con otros actores del sector y acercarse a públicos que quizás no hubieran alcanzado por otros medios.