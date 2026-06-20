Cuatro artistas independientes revolucionan Artuc, la feria de arte contemporáneo en Tucumán
Virginia Ferreyra, Gabriel Quinteros, Facundo González y Martín “Marto” Burgos llegaron al arte por caminos distintos. Hoy compartirán la primera feria de arte contemporáneo de Tucumán, tras ser elegidos para la categoría Proyecto Joven.
Resumen para apurados
- El colectivo Divina Yunta, integrado por cuatro artistas independientes, fue seleccionado para la primera feria de arte contemporáneo de Tucumán (Artuc), del 25 al 28 de junio.
- Sin formación en Bellas Artes ni representación de galerías, los jóvenes postularon un proyecto autogestivo que fusiona diseño, cine, fotografía, bordado y arte digital.
- Su participación en el evento abre una ventana clave para los creadores emergentes de la región, permitiendo conectar el arte independiente con nuevos mercados y audiencias.
No vienen de Bellas Artes, tampoco forman parte de una galería ni tenían experiencia en ferias de arte. Aun así, cuatro jóvenes consiguieron algo que hasta hace poco parecía que faltaba: fueron seleccionados para participar de Artuc, la primera feria de arte contemporáneo de Tucumán.
Lo harán a través de Divina Yunta, un colectivo integrado por Virginia Ferreyra, Gabriel Quinteros, Facundo González y Martín "Marto" Burgos. Provenientes del cine, el diseño gráfico, la fotografía y el arte digital, fueron elegidos para integrar "Proyecto Joven".
Del cine, el diseño y la fotografía
Aunque hoy comparten un mismo espacio, los integrantes de Divina Yunta llegaron al arte por caminos muy distintos.
Virginia estudió cine y desarrolló una producción vinculada al dibujo, la ilustración y el bordado. Gabriel trabaja como diseñador gráfico y explora símbolos inspirados en culturas ancestrales del norte argentino. Facundo combina diseño, fotografía y gestión cultural, mientras que Marto investiga las posibilidades del arte digital y los nuevos medios.
Durante años cada uno desarrolló sus proyectos de manera independiente. Con el tiempo comenzaron a intercambiar ideas, acompañarse en distintas iniciativas y descubrir intereses comunes.
Así nació Divina Yunta. Más que un colectivo de exhibición, sus integrantes lo entienden como un espacio para generar encuentros y experiencias. "Nos gusta pensar que son acciones más que eventos", explican.
Una convocatoria que abrió una puerta
La posibilidad de participar en Artuc apareció cuando conocieron la convocatoria abierta para la feria.
Al principio dudaron. Las ferias de arte suelen estar asociadas a galerías consolidadas o a artistas con una trayectoria más extensa dentro del circuito cultural. Ellos no encajaban del todo en ese perfil. Sin embargo, decidieron intentarlo.
Prepararon un dossier, seleccionaron obras, construyeron una propuesta conjunta y enviaron la postulación. Semanas después llegó la noticia que no esperaban: habían sido seleccionados.
Cuatro miradas, un mismo espacio
Virginia presentará dibujos, bordados y piezas atravesadas por recuerdos y experiencias personales.
Gabriel exhibirá obras de la serie "Raíz", centrada en signos y símbolos inspirados en culturas originarias.
Por su parte, Marto mostrará trabajos de "Insomnium", una serie digital que explora el error visual, los píxeles y las posibilidades creativas de la tecnología.
Facundo llevará producciones basadas en la experimentación tipográfica y la transformación de palabras en imágenes.
Aunque los lenguajes son distintos, todas las obras dialogan desde una inquietud compartida: encontrar nuevas maneras de crear y comunicar.
La primera edición de Artuc
La participación en Artuc representa uno de los desafíos más importantes que enfrentó Divina Yunta desde su creación.
La primera edición de la feria se realizará del 25 al 28 de junio en la Sociedad Rural de Tucumán y reunirá a artistas, galerías y proyectos culturales de distintos puntos del país. será una oportunidad para exhibir sus trabajos, generar vínculos con otros actores del sector y acercarse a públicos que quizás no hubieran alcanzado por otros medios.
Vir, Marto, Gabo y Facundo consideran que será una oportunidad para exhibir sus trabajos, generar vínculos con otros actores del sector y acercarse a públicos. "Esto recién empieza", aseguran.
Y quizás esa frase resuma mejor que ninguna otra el presente de Divina Yunta: una alianza de artistas emergentes que nació fuera de los circuitos tradicionales y que hoy encontró un lugar en la primera feria de arte contemporáneo de Tucumán.