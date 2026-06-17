Aprender a convivir: cómo las escuelas se reinventan para enseñar

"Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que todavía va a mejorar mucho, y la escuela tiene que adaptarse a esa herramienta y darle la posibilidad a los chicos de usarla", sostiene. Desde su perspectiva, el rol de los docentes también debe evolucionar. En lugar de diseñar actividades que busquen evitar el uso de la IA, considera que las consignas deben adaptarse para que los estudiantes puedan resolverlas con el apoyo de estas tecnologías, integrándolas al proceso de aprendizaje.