Política

Legislatura: impulsan un proyecto de ley de control patrimonial

El objetivo es fortalecer la transparencia, garantizar el control ciudadano y prevenir posibles casos de enriquecimiento ilícito.

LEGISLATURA. Buscan reforzar la transparencia en la función pública.
LEGISLATURA. Buscan reforzar la transparencia en la función pública.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Legisladores radicales presentaron un proyecto de ley en Tucumán para obligar a funcionarios a declarar bienes públicamente, buscando prevenir el enriquecimiento ilícito.
  • La iniciativa abarca a todos los poderes del Estado y candidatos. Se presenta en medio de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros.
  • De aprobarse, la norma unificará criterios de transparencia en Tucumán, facilitando el acceso ciudadano a los datos patrimoniales de quienes administran recursos públicos.
Resumen generado con IA

Legisladores radicales presentaron un proyecto que propone establecer un régimen integral de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses para todos los funcionarios públicos de Tucumán, con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar el control ciudadano y prevenir posibles casos de enriquecimiento ilícito.

La iniciativa fue presentada por Manuel Courel y cuenta con el acompañamiento de José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. El proyecto establece la creación de un sistema destinado a garantizar la trazabilidad de la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas y a detectar posibles irregularidades. “Todos los funcionarios deberían estar obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Y éstas tienen que ser públicas”, se explicó en los fundamentos.

Funcionarios

El texto alcanza al gobernador y el vicegobernador, legisladores, ministros, titulares de organismos descentralizados, jueces, funcionarios del Ministerio Público, integrantes del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Estado. También incluye a intendentes, concejales, comisionados comunales, autoridades policiales y candidatos a cargos electivos.

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Los impulsores sostienen que la iniciativa busca unificar criterios de transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información patrimonial de quienes administran recursos públicos.

La presentación del proyecto se produce en un contexto de fuerte debate político por la denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros.

Temas José CanoSilvia Elías de PérezAgustín Romano NorriManuel CourelJosé SelemeRaquel Graneros
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