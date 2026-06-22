Legislatura: impulsan un proyecto de ley de control patrimonial

La iniciativa fue presentada por Manuel Courel y cuenta con el acompañamiento de José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. El proyecto establece la creación de un sistema destinado a garantizar la trazabilidad de la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas y a detectar posibles irregularidades. “Todos los funcionarios deberían estar obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Y éstas tienen que ser públicas”, se explicó en los fundamentos.