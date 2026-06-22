Ni gimnasio ni pesas: la rutina con bandas elásticas ideal para combatir el dolor de espalda y la mala postura

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan hoy una rutina con bandas elásticas para combatir el dolor de espalda y mejorar la postura frente al sedentarismo, sin necesidad de ir al gimnasio.
- El uso constante de pantallas genera tensión muscular. La rutina incluye ejercicios de tracción, rotación y fuerza que activan el abdomen y los músculos estabilizadores.
- Esta alternativa de bajo impacto y bajo costo permite a personas de todas las edades mejorar la salud de su columna y prevenir lesiones posturales desde el hogar.
Pasar muchas horas sentados frente a la pantalla o mantener una mala postura a lo largo del día pasa factura. El dolor de espalda y la tensión en los hombros se convirtieron en consultas frecuentes. Aunque la primera idea suele ser ir al gimnasio a levantar cargas pesadas, existe una alternativa mucho más accesible, económica y efectiva para cuidar la columna: las bandas elásticas. Un artículo publicado el medio en Prevention revela cómo este accesorio puede transformarse en el mejor aliado para ganar bienestar.
Lejos de ser un simple complemento, las bandas de resistencia ofrecen un entrenamiento de fuerza adaptable para todas las edades. Al generar una tensión constante, obligan al cuerpo a activar los músculos estabilizadores del abdomen y la espalda, lo que se traduce de forma inmediata en una mejor alineación corporal.
Los primeros movimientos
Para empezar a notar los cambios, los especialistas recomiendan ejercicios específicos. El primero es la "apertura inversa". Para realizarlo, debés pararte sobre la banda con los pies separados al ancho de caderas. Con la espalda recta, se abren los brazos hacia los costados hasta que queden paralelos al suelo. "Imaginá que estás intentando romper una nuez entre los omóplatos", sugirió el entrenador certificado Teddy Savage. Este movimiento evita que los hombros se caigan hacia adelante.
Otro ejercicio clave es el "remo inclinado". Manteniendo la misma postura de pie sobre la banda, se flexionan ligeramente las caderas hacia adelante con la espalda derecha. Desde ahí, se tiran los extremos de la banda hacia el torso llevando los codos bien atrás. Según explicó Savage, esta acción es ideal para fortalecer la zona lumbar y los dorsales, ayudando a estabilizar los hombros y la columna media.
Estabilidad y rotación para una columna firme
El trabajo no se limita a tirar hacia los lados; la altura y la rotación también juegan un papel fundamental. Las "tracciones dorsales altas" requieren anclar la banda en un punto elevado. De rodillas, se tira de ella hacia abajo hasta formar una "W" con los brazos, pegando los codos al torso. "Es uno de los mejores ejercicios para fortalecer los músculos de la cadena posterior que nos mantienen erguidos", afirmó el especialista.
Por otro lado, la rotación es el motor de una buena postura. El ejercicio conocido como "leñador" consiste en sujetar la banda anclada de un costado y cruzarla de forma diagonal por delante del cuerpo con un giro de torso. Savage señaló que este movimiento activa los músculos oblicuos y los pequeños estabilizadores, fundamentales para la flexibilidad de la columna.
Fuerza lumbar y un abdomen complementario
La zona baja requiere igual atención. El "peso muerto" con banda se realiza cruzando el elástico en forma de "X" bajo los pies para sumar tensión. Al agacharse y volver a subir empujando desde los talones, se logra un estímulo directo. Savage destaca que los músculos lumbares son esenciales para mantener la columna vertical, influyendo directamente en la movilidad diaria.
Finalmente, el equilibrio corporal es indispensable. No se puede tener una espalda sana sin una zona media firme. Para esto, los "abdominales con banda" (sentado frente al punto de anclaje, sosteniendo la banda contra el pecho mientras se reclina el torso hacia el suelo y se vuelve a subir) son ideales. Denise Chakoian, entrenadora y fundadora de CORE Cycle, sumó a la rutina las "elevaciones laterales" de pie para abrir el pecho de forma simple. "Cuando usás las bandas correctamente, no te queda otra opción que activar el centro del cuerpo", concluyó Chakoian. Con tres series de 60 segundos por ejercicio, tu espalda empezará a agradecerlo.