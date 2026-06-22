Ni gimnasio ni pesas: la rutina con bandas elásticas ideal para combatir el dolor de espalda y la mala postura

Finalmente, el equilibrio corporal es indispensable. No se puede tener una espalda sana sin una zona media firme. Para esto, los "abdominales con banda" (sentado frente al punto de anclaje, sosteniendo la banda contra el pecho mientras se reclina el torso hacia el suelo y se vuelve a subir) son ideales. Denise Chakoian, entrenadora y fundadora de CORE Cycle, sumó a la rutina las "elevaciones laterales" de pie para abrir el pecho de forma simple. "Cuando usás las bandas correctamente, no te queda otra opción que activar el centro del cuerpo", concluyó Chakoian. Con tres series de 60 segundos por ejercicio, tu espalda empezará a agradecerlo.