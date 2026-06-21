Sentadilla asiática: el movimiento natural que los occidentales abandonan y sus beneficios para la espalda

El fortalecimiento articular sin impacto es clave además, teniendo en cuenta que se trata de recuperar un movimiento en la adultez, período en el que hay que reducir los riesgos de golpes. Al sostener el peso del cuerpo en el punto más bajo, se fortalecen los tendones y ligamentos de las rodillas, tobillos y caderas. Además, estimula el tejido muscular de los cuádriceps, glúteos y los músculos estabilizadores del abdomen y la espalda para mantener el equilibrio.