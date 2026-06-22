Buscan prohibir que niños usen los asientos delanteros en colectivos

Ingresó en la Cámara un proyecto que propone prohibir que los niños menores de 12 años viajen en los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad vial y reducir el riesgo de lesiones en caso de siniestros.
La iniciativa, impulsada por la oficialista Patricia Lizárraga, establece que la prohibición regirá tanto para niños que viajen solos como acompañados y alcanzará a los servicios de ómnibus urbanos, interurbanos y rurales, además de taxis y remises que operen bajo jurisdicción provincial o municipal.
Campañas
El proyecto también incorpora la realización de campañas permanentes de concientización y educación vial dirigidas a la comunidad educativa, usuarios y trabajadores del transporte, con el fin de promover hábitos seguros y difundir los riesgos de trasladar a menores en las plazas delanteras.
En los fundamentos, Lizárraga sostiene que la medida se basa en criterios de biomecánica del trauma, que indican una mayor exposición de los niños a lesiones graves o fatales en caso de impactos frontales.