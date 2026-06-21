Comenzó la votación en Colombia para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Polarización y tensión regional

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país. Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia". El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.