Comenzó la votación en Colombia para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Resumen para apurados
- Este domingo comenzó el balotaje presidencial en Colombia, donde los ciudadanos eligen al sucesor de Gustavo Petro entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
- La votación se da en un clima de alta polarización, con encuestas que favorecen levemente al derechista De la Espriella frente al candidato oficialista de izquierda Cepeda.
- El resultado definirá el rumbo del país para el período 2026-2030, lo que impactará fuertemente en su política interna y en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Los centros de votación abrieron este domingo en Colombia para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos definirán quién sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro: entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el dirigente de izquierda Iván Cepeda.
Las urnas comenzaron a recibir sufragios a primera hora de la mañana y permanecerán abiertas durante ocho horas. Tras el cierre de los comicios se iniciará el recuento preliminar que permitirá conocer quién ocupará la Presidencia para el período 2026-2030.
La jornada electoral se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y con pronósticos de una definición ajustada. Las encuestas ubican con una leve ventaja a De la Espriella, abogado y empresario de 47 años, cuya campaña se apoyó en un discurso crítico hacia la izquierda y de firme oposición a las guerrillas.
Por su parte, Cepeda, de 63 años, llega a la segunda vuelta como representante del espacio afín al gobierno de Petro. El congresista y filósofo ha desarrollado una extensa trayectoria política vinculada a la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Hijo de un dirigente comunista asesinado por agentes estatales en 1994, Cepeda busca convertirse en el próximo presidente de Colombia en una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.
Polarización y tensión regional
Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país. Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia". El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.
El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos opositores a la administración Trump, como México y Brasil, cuando la derecha se asienta en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.
"Ninguno es capaz de solucionar el problema de la violencia", dice a la AFP Hermes Ortega, un campesino y guía turístico de la selvática región de Putumayo, preocupado porque la guerra espantó a los visitantes.