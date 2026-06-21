Mundo

Comenzó la votación en Colombia para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Los colombianos comenzaron a acudir este domingo a las urnas para participar del balotaje presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Centro de votación en Corferias, Colombia. FOTO X (DIARIO @ELTIEMPO)
Centro de votación en Corferias, Colombia. FOTO X (DIARIO @ELTIEMPO)
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo comenzó el balotaje presidencial en Colombia, donde los ciudadanos eligen al sucesor de Gustavo Petro entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
  • La votación se da en un clima de alta polarización, con encuestas que favorecen levemente al derechista De la Espriella frente al candidato oficialista de izquierda Cepeda.
  • El resultado definirá el rumbo del país para el período 2026-2030, lo que impactará fuertemente en su política interna y en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Resumen generado con IA

Los centros de votación abrieron este domingo en Colombia para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos definirán quién sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro: entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el dirigente de izquierda Iván Cepeda.

Las urnas comenzaron a recibir sufragios a primera hora de la mañana y permanecerán abiertas durante ocho horas. Tras el cierre de los comicios se iniciará el recuento preliminar que permitirá conocer quién ocupará la Presidencia para el período 2026-2030.

La jornada electoral se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y con pronósticos de una definición ajustada. Las encuestas ubican con una leve ventaja a De la Espriella, abogado y empresario de 47 años, cuya campaña se apoyó en un discurso crítico hacia la izquierda y de firme oposición a las guerrillas.

Por su parte, Cepeda, de 63 años, llega a la segunda vuelta como representante del espacio afín al gobierno de Petro. El congresista y filósofo ha desarrollado una extensa trayectoria política vinculada a la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Trump advierte que impondrá peaje en Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EEUU e Irán

Trump advierte que impondrá peaje en Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EEUU e Irán

Hijo de un dirigente comunista asesinado por agentes estatales en 1994, Cepeda busca convertirse en el próximo presidente de Colombia en una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

Polarización y tensión regional

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país. Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia". El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Trump dijo que Meloni le "imploró" una foto y la respuesta de la primera ministra fue contundente

Trump dijo que Meloni le imploró una foto y la respuesta de la primera ministra fue contundente

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos opositores a la administración Trump, como México y Brasil, cuando la derecha se asienta en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador. 

"Ninguno es capaz de solucionar el problema de la violencia", dice a la AFP Hermes Ortega, un campesino y guía turístico de la selvática región de Putumayo, preocupado porque la guerra espantó a los visitantes.

Temas BrasilColombiaMéxicoDonald TrumpEstados UnidosGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los candidatos a la presidencia de Colombia ingresan en la recta final

Los candidatos a la presidencia de Colombia ingresan en la recta final

Colombia elige presidente en un balotaje clave entre la ultraderecha y la izquierda

Colombia elige presidente en un balotaje clave entre la ultraderecha y la izquierda

Lo más popular
La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad
1

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde
2

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
3

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
2

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
3

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
5

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Más Noticias
Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El abrazo de la conveniencia

El abrazo de la conveniencia

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Comentarios