Seguridad Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año” Cuatro personas perdieron la vida ayer en un accidente en Leales. Los vecinos de la zona aseguran que la escena se repite todo el tiempo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo Por Gonzalo Vera y Belén Castellano Hace 1 Hs Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Leales Tamaño texto Comentarios Lo más popular Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder) Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol Ranking notas premium Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza "Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán