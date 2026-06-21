Seguridad

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Cuatro personas perdieron la vida ayer en un accidente en Leales. Los vecinos de la zona aseguran que la escena se repite todo el tiempo.

PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Por Gonzalo Vera y Belén Castellano Hace 1 Hs

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