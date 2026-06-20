Los candidatos a la presidencia de Colombia ingresan en la recta final

Su plataforma se resume en 13 puntos, entre los que despliega una agenda económica de ajuste fiscal, desregulación y meta de crecimiento del 7%, “mano dura” contra el narcotráfico y la corrupción, reformas en salud, y hasta uso de inteligencia artificial y contratos a través de blockchain. También propone “fijar dentro de principios básicos el respeto y el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad”.