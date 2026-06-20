Los candidatos a la presidencia de Colombia ingresan en la recta final

BOGOTÁ, Colombia.- Mañana hay balotaje en Colombia. Se enfrentarán el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que se impuso en primera vuelta con 43,7% de los votos, y el oficialista Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9%. El próximo presidente asumirá el 7 de agosto.
Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior durante las elecciones de 2026, según la Registraduría Nacional.
En la primera vuelta del 31 de mayo la participación fue de 57,8%, la más alta en la historia reciente del país, según consignó el sitio “Chequeado”. También según el portal argentino, en Argentina hay 21.438 colombianos en condiciones de votar.
De acuerdo con una investigación digital de La Silla Vacía, durante la campaña electoral en Colombia, tanto De La Espriella como Cepeda, y también la tercera candidata Paloma Valencia (Centro Democrático), usaron cuentas falsas para atacarse en redes sociales: entre sus conclusiones advirtieron que 1 de cada 10 comentarios en un post de un candidato fue hecho por una cuenta bot, bodega -perfil falso o anónimo- o coordinada.
El “outsider”
De la Espriella es un “outsider político”, un abogado penalista, reconocido por liderar una firma de litigio de casos de alto impacto. No tiene trayectoria política previa.
“Promueve un discurso inspirado en Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, combinando ortodoxia fiscal, retórica anti casta y políticas de mano dura, mientras que Cepeda propone profundizar las reformas sociales y económicas impulsadas por Gustavo Petro y continuar las negociaciones de paz”, indica un informe de la organización Directorio Legislativo.
En su plataforma electoral titulada “Patria Milagro” el candidato plantea las elecciones de 2026 como una batalla de “los Nunca” (una referencia a los que supuestamente “nunca han robado ni traicionado al pueblo”) contra “los de siempre” (los políticos tradicionales).
Su plataforma se resume en 13 puntos, entre los que despliega una agenda económica de ajuste fiscal, desregulación y meta de crecimiento del 7%, “mano dura” contra el narcotráfico y la corrupción, reformas en salud, y hasta uso de inteligencia artificial y contratos a través de blockchain. También propone “fijar dentro de principios básicos el respeto y el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad”.
Sobre narcotráfico, plantea destruir 330.000 hectáreas de coca. También, propone crear el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción “dirigido por el presidente” y usar IA en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para “reducir drásticamente la evasión”.
Además, tiene el objetivo de que para 2030 todos los procesos de contratación pública se lleven a cabo “a través de blockchain para que la información introducida no pueda ser modificada por nadie”. En salud propone un “plan de choque” de unos US$ 280.000.
El último punto es el bienestar animal, y propone un plan de esterilización masiva gratuita o de bajo costo para reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, marco legal contra el maltrato animal, y atención veterinaria gratuita.
Profesor y senador
Cepeda es profesor de filosofía y senador desde 2014. Además, fue facilitador del Acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La propuesta “El Poder de la Verdad” habla de “profundizar” el cambio iniciado por el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, mediante 3 “revoluciones”: ética, social y política.
En términos económico-estatales, Cepeda propone reducir el gasto del Estado (viajes, contratación, eventos), eliminar intermediarios burocráticos y crear un “Banco del Pueblo” para que los recursos lleguen directamente a la población, liberando fondos para inversión social.
Sobre la revolución social, plantea la redistribución de tierras, con el agua potable como eje central, además de infraestructura rural, créditos, asistencia técnica y compra estatal de la producción campesina. Además, plantea revisar los Tratados de Libre Comercio (especialmente con Estados Unidos) para proteger la producción nacional.
Sobre el narcotráfico, propone crear la “Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción”, encargada de identificar estructuras de lavado de dinero y sus patrones de criminalidad a escala nacional.
En seguridad, propone una estrategia de prevención del reclutamiento juvenil por parte de grupos armados y economías ilícitas ligadas al narcotráfico, fortaleciendo programas como “Jóvenes en Paz” y el “Servicio Social para la Paz”. Además, impulsa reformas laborales con foco en que las empresas contraten jóvenes (mediante tratamiento tributario preferencial) y sostiene el concepto de “salario vital” con aumentos programados.
Respecto de IA, sólo menciona que “una Inteligencia Ambiental que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva con la misma prioridad con la que protegemos la soberanía”, aunque no especifica cómo.
En sus propuestas en salud plantea que “cuando la corrupción golpee áreas como la salud, los recursos recuperados [a través del Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción] se destinarán específicamente a fortalecer ese sistema y reparar a sus víctimas”. También menciona la inversión en salud rural como parte de la Revolución Agraria, y un sistema de salud integral con atención a la salud mental para los integrantes de la Fuerza Pública.