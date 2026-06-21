Colombia elige presidente en un balotaje clave entre la ultraderecha y la izquierda

Colombia elige este domingo al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz del país y de sus tensas relaciones con Washington. Según las encuestas, Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas, se perfila favorito frente a lo que denomina como el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro. Por estrecho margen le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.