La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Yo tengo un hijo en el cielo. Se llama Joaco. Su paso por la tierra fue corto y su amor fue inmenso. Perderlo acá abajo —si es que algo así se pierde de verdad— me partió en dos y, en el mismo movimiento, me enseñó a amar como no sabía: a los que tengo al lado, de carne y hueso, y a él, que me espera del otro lado. Me enseñó que la vida hay que vivirla y disfrutarla entera, sin postergar el abrazo para mañana. Y que esta distancia con mi hijo es, apenas, un "en breve". Algún día volveré a jugar con él.