El rasgo de personalidad que podría reducir el riesgo de demencia, según un estudio científico

La forma en que nos tomamos la vida y cómo reaccionamos ante el mundo que nos rodea podría ser mucho más importante de lo que creemos para nuestra salud mental a largo plazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas conviven con la demencia en todo el mundo. Aunque la ciencia lleva décadas intentando descifrar las causas exactas de este conjunto de trastornos cognitivos, una línea de investigación reciente propone que nuestra propia forma de ser podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas.