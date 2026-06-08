Dormir con auriculares: por qué el hábito puede generar acumulación de cera e irritación en el oído

La clave

El volumen, los decibelios, que llegan a los oídos para no interrumpir las fases de sueño ni dañar el sistema auditivo deben estar por debajo de los 40 o 45 decibelios que equivale a un susurro o una biblioteca en silencio. No hay que perder de foco qué clase de auriculares se utilizan, en especial si se usan los que van dentro del oído. Esos accesorios llevan el sonido directo al tímpano por lo que hay que bajar el volumen al mínimo posible, idealmente menos del 30%. Además, usar auriculares toda la noche puede causar irritación o acumulación de cera, lo mejor es usar un altavoz externo.