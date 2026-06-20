El pueblito de montañas moradas y casonas de adobe que se esconde detrás de una de las rutas más lindas de Argentina

Huaco, tierra de desfiladeros y poetas

La cuesta de Huaco es otro de los atractivos de este pueblo. Un desfiladero que se abre paso a través de una quebrada imponente, donde la conformación pétrea de las montañas regala una paleta de colores y tonalidades que estallan ante los sentidos. Avanzando por el ripio en un pronunciado ascenso, los miradores panorámicos tientan a detener la marcha para admirar el dique Los Cauquenes, un embalse que custodia las aguas del río Huaco para regar el oasis productivo. Tras cruzar el túnel vial que traspasa la Sierra Negra, se inicia el descenso definitivo hacia este rincón cuyano cuyo nombre, de raíces araucanas, lo dice todo: “hua” significa maíz y “co”, agua.