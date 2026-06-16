El encantador pueblito serrano que esconde pulperías y casonas del siglo XIX

Resumen para apurados
- El pueblo de San Javier, Córdoba, atrae este invierno a turistas que buscan tranquilidad, historia del siglo XIX y enoturismo en un entorno natural preservado.
- A 220 km de Córdoba, el pueblo conserva casonas de estilo inglés de 1830, pulperías y senderos al cerro Champaquí, ofreciendo cabalgatas y bodegas de producción local.
- La conservación de su fisonomía histórica y la gastronomía de 'Km 0' posicionan al pueblo como un referente del turismo sostenible y dinamizador de la economía local.
Hay diferencias sustanciales con el valle de San Javier, donde la única coincidencia con la elevación tucumana es el nombre. En este pueblo de Córdoba, las vistas son bastante distintas a las que permiten acceder las panorámicas del Cristo Bendicente o los trekkings por la Selva de las Yungas en el cerro San Javier de nuestra provincia. En el San Javier de Córdoba, un pueblito encantador marcado por el ritmo lento y las copas de vino tomadas al pie de los cerros, se puede disfrutar del invierno en todo su esplendor.
San Javier, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, es un destino que guarda sus maravillas en el extremo más sur de la provincia. Un paisaje verde y el aroma serrano se arriman al llegar al pueblo de colores, marcado por los talleres y locales de artistas y artesanos y la arquitectura de las casonas de estilo inglés del siglo XIX. Durante la época invernal, los días son secos y permiten el ritmo tranquilo por las callecitas de tierra y los paseos a caballo.
Sabores, historia y tranquilidad al pie de la sierra
Ubicada a 220 kilómetros de Córdoba capital, San Javier y Yacanto es una localidad que conjuga múltiples atracciones en pocos kilómetros. Es el hogar de los amantes de la naturaleza, de la gastronomía, de los buenos vinos y de las tardes calmas. En el invierno es posible recorrerla a paso tranquilo, en cabalgatas o quedarse a disfrutar de las estufas a leña.
Las caminatas naturales se mezclan con las fragancias y los sabores serranos, así como una arquitectura de antigüedades, donde las iglesias, los almacenes y pulperías tienen ese tono de pasado. Las calles de tierra invitan a moverse a pie, admirando los ranchos de adobe, la Casa del Poeta Nuñez con puertas de hasta 2,5 metros de altura y el Antiguo Surtidor, frente a la plaza San Javier y donde se encontraba el almacén de Don Lucio Giménez.
Circuitos y aventura en el cerro Champaquí
San Javier también es ideal para los amantes de la naturaleza. Este enclave transerrano –a unos 1000 msnm en el faldero de las Sierras Grandes– ofrece múltiples senderos para sumergirse en el corazón del Valle. Entre sus arroyos existen diversos trayectos para hacer senderismo. Sin duda, el mayor atractivo es el cerro Champaquí, de dificultad alta, aunque otras opciones más sencillas conectan con el circuito El Arroyo, Quebrada de Ambrosio y los Circuitos de Achiras.
El avistaje de aves, los safaris fotográficos, las cabalgatas y los paseos en bici son otras actividades imperdibles a realizar. En cualquier opción se apreciará el aroma y la belleza de la vegetación autóctona.
Gastronomía "Km 0" y enoturismo transerrano
En este pueblo destaca la gastronomía de “Km 0” donde todos los productos viajan muy poco para llegar a la mesa. Son alimentos que se producen, cosechan o elaboran cerca del lugar donde se consumen, respetando los tiempos naturales, apoyando a los productores locales y reduciendo el impacto ambiental. Resaltan los sabores regionales en parrillas y restaurantes. A su vez, cuenta con heladerías y cervecerías artesanales. Son imperdibles los almacenes de artículos orgánicos y el pan casero.
Otro rasgo distintivo de San Javier y Yacanto es el enoturismo. Posee tres bodegas imperdibles para recorrer y degustar varietales, que unen sus propuestas a los Caminos del Vino en la provincia. Una perla de este poblado es conocer la bodega que, Nicolás Jascalevich, junto a su familia instalaron en estas tierras en el año 2000. Fruto de su vendimia nació el vino Noble de San Javier, que hoy ya se puede encontrar en restaurantes de la zona.
Guía de viaje para descubrir un refugio intacto
La localidad de San Javier está ubicada a 70 Km, aproximadamente, hacia el sur de Mina Clavero. Para llegar se debe atravesar la ruta provincial N° 14, pasando la localidad de Villa de Las Rosas. Allí se arriba a la rotonda de Las Tapias donde hay que tomar la salida que indica a San Javier, a 8 Km. En ese momento habremos llegado a este encantador pueblo.
San Javier es, quizá, uno de los pueblos más pintorescos del valle. Armonioso y de estilo inglés, sus casonas centenarias le dan un toque de distinción al paisaje de montaña. El resultado es de una belleza que fue conservada intacta por sus habitantes, muchos de ellos creadores locales que protegen la esencia del lugar.