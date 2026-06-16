El encantador pueblito serrano que esconde pulperías y casonas del siglo XIX

Hay diferencias sustanciales con el valle de San Javier, donde la única coincidencia con la elevación tucumana es el nombre. En este pueblo de Córdoba, las vistas son bastante distintas a las que permiten acceder las panorámicas del Cristo Bendicente o los trekkings por la Selva de las Yungas en el cerro San Javier de nuestra provincia. En el San Javier de Córdoba, un pueblito encantador marcado por el ritmo lento y las copas de vino tomadas al pie de los cerros, se puede disfrutar del invierno en todo su esplendor.