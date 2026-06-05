En la limpieza del subsuelo del TOF se perdieron pruebas de un juicio por drogas contra un policía

Resumen para apurados
- Esta semana se detectó en Tucumán la pérdida de pruebas de 2015 en un juicio por drogas contra un policía, extraviadas tras limpiarse el subsuelo del Tribunal Oral Federal.
- El extravío del secuestro de 2015 ocurrió luego de que una jueza ordenara vaciar y limpiar por completo el depósito subterráneo del edificio de la Justicia Federal de Tucumán.
- Este hecho desató una fuerte polémica institucional que compromete el desarrollo del debate oral en curso y expone graves fallas en la cadena de custodia del tribunal.
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