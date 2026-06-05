Justicia Federal

En la limpieza del subsuelo del TOF se perdieron pruebas de un juicio por drogas contra un policía

Esta semana se inició un debate oral y se descubrió que el secuestro concretado en 2015 había desaparecido durante el polémico operativo

Una jueza había ordenado que se retire todo lo que estaba en el subsuelo del TOF. Fotos de Analia Jaramillo - LA GACETA
Una jueza había ordenado que se retire todo lo que estaba en el subsuelo del TOF. Fotos de Analia Jaramillo - LA GACETA
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esta semana se detectó en Tucumán la pérdida de pruebas de 2015 en un juicio por drogas contra un policía, extraviadas tras limpiarse el subsuelo del Tribunal Oral Federal.
  • El extravío del secuestro de 2015 ocurrió luego de que una jueza ordenara vaciar y limpiar por completo el depósito subterráneo del edificio de la Justicia Federal de Tucumán.
  • Este hecho desató una fuerte polémica institucional que compromete el desarrollo del debate oral en curso y expone graves fallas en la cadena de custodia del tribunal.
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