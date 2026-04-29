Secciones
Deportes

Figuritas del Mundial, el ritual que en Tucumán ni el tiempo ni los precios pueden romper

A semanas de la Copa del Mundo, el álbum vuelve a encender una tradición que atraviesa generaciones. Aunque completarlo hoy cueste cerca de $300.000, la emoción de abrir un sobre sigue intacta.

PASAN LOS AÑOS, PERO NO EL RITUAL. Llenar los álbumes del Mundial, un clásico en Tucumán. PASAN LOS AÑOS, PERO NO EL RITUAL. Llenar los álbumes del Mundial, un clásico en Tucumán.
Por Juan Manuel Rovira Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Vecinos de Tucumán mantienen la tradición de completar el álbum del Mundial 2026 pese a los altos costos, preservando un ritual generacional semanas antes del inicio del torneo.
  • Llenar el álbum cuesta hoy $300.000, con sobres a $2.000, superando los valores de Qatar 2022. La práctica sobrevive como un puente emocional y social entre padres e hijos.
  • Este fenómeno cultural demuestra la resiliencia de las costumbres locales frente a la inflación. El coleccionismo sigue siendo un motor de identidad y encuentro social en la región.
Resumen generado con IA

Cada vez que se acerca un Mundial, en Tucumán pasa algo difícil de explicar pero muy fácil de sentir. Esa sensación que aparece cada cuatro años y que atraviesa tanto a los más chicos, que recién la están descubriendo, como a los más grandes, que en el fondo nunca lograron dejarla atrás. Tiene que ver con la llegada del álbum oficial de la Copa del Mundo y ese sonido inconfundible que sólo los nostálgicos reconocen. Y es el de abrir “ese” primer sobre.

De un lado, un chico que lo rompe por primera vez, mirando cada figurita como si fuera única; del otro, un adulto que ya conoce el ritual, pero que igual se detiene un segundo más de la cuenta para ver los nuevos agregados. Sí, ese sonido preciso, hermoso, termina siendo el mismo para todos. Vuelve como si el tiempo no hubiera pasado y despierta la ilusión, la ansiedad y, claro, el recuerdo.

A poco más de un mes del certamen, uno puede decir que todavía no está en “modo Mundial”; que todavía falta, que la cabeza está en otra cosa. Pero solo nos alcanza con ver el álbum en un kiosco o escuchar a un chico preguntando cuánto sale un sobre para que algo haga clic en nosotros, los más grandes. Y no es de ahora. También sucedía en ese Tucumán de otros años, con menos pantallas y más niños en las veredas; con esos negocios de barrio donde se apreciaba ese cartón lleno de ilustraciones, aunque solo costara monedas.

Hoy llenarlo puede rondar los $300.000. Para cualquier personas es, literalmente, un golpe al bolsillo. El álbum cuesta unos $15.000 y cada sobre, con siete figuritas, cerca de $2.000. Muy lejos de aquellos mundiales no tan lejanos. Si uno hace memoria, en 2022, el de Qatar valía $750 (en su versión tapa blanda) y los sobres apenas superaban los $170; en 2018, completar la colección era un juego muchísimo más accesible. Pero nosotros, pese a los precios, tenemos ese no sé qué al que llamamos ritual.

Figuritas del Mundial, el ritual que en Tucumán ni el tiempo ni los precios pueden romper

Sí, esa costumbre de abrir un sobre sin saber qué nos va a tocar. Esa ilusión de encontrar “la difícil”. O la clásica pregunta  “¿la tenés?” que todavía se repite en las escuelas, en los trabajos o en cualquier rincón de esta provincia. Porque si algo está claro es que este ritual no es solo para los chicos. Los grandes también jugamos. Y ahí aparece algo más profundo. El adulto que hoy compra un sobre, aunque diga que es “para el hijo”, en realidad está volviendo a ese niño que nunca se fue. A esas tardes cambiando figuritas, a la obsesión por completar el álbum, a ese triunfo de conseguir la que faltaba.

Las figuritas del Mundial terminan siendo eso, un puente entre generaciones. Papás que recuerdan y niños que empiezan a construir sus propias historias. Y en Tucumán, todos, en algún momento, estuvimos ahí negociando ese cambio de figuritas para completar el álbum como si se tratara de algo enorme. Por eso, aunque hoy todo parezca más caro, más difícil, hay cosas que siguen encontrando la forma de mantenerse intactas. Cuando eso pasa, ya no importa la edad. Porque, por un rato, aunque sea un rato, todos volvemos a ser esos chicos que creían que completar el álbum era tocar la felicidad con las manos.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo conseguir las figuritas del Mundial antes de que lleguen a los kioskos

Cómo conseguir las figuritas del Mundial antes de que lleguen a los kioskos

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
4

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
5

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
El Pulga Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

El "Pulga" Rodríguez anunció su retiro: “Después del 14 de junio no juego más”

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo

La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield

La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield

Comentarios