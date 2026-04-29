Figuritas del Mundial, el ritual que en Tucumán ni el tiempo ni los precios pueden romper

Sí, esa costumbre de abrir un sobre sin saber qué nos va a tocar. Esa ilusión de encontrar “la difícil”. O la clásica pregunta “¿la tenés?” que todavía se repite en las escuelas, en los trabajos o en cualquier rincón de esta provincia. Porque si algo está claro es que este ritual no es solo para los chicos. Los grandes también jugamos. Y ahí aparece algo más profundo. El adulto que hoy compra un sobre, aunque diga que es “para el hijo”, en realidad está volviendo a ese niño que nunca se fue. A esas tardes cambiando figuritas, a la obsesión por completar el álbum, a ese triunfo de conseguir la que faltaba.