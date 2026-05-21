Secuestran cargamento millonario de figuritas del Mundial 2026 en un operativo de Gendarmería
Un hombre fue detenido en Mendoza luego de intentar ingresar desde Chile una millonaria carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El conductor escapó de un control de Gendarmería, protagonizó una persecución sobre la Ruta 7 y terminó volcando al costado del camino.
Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo el lunes a un ciudadano peruano en Mendoza que intentó ingresar de contrabando desde Chile figuritas del Mundial 2026 valuadas en 17 millones de pesos.
- El sospechoso conducía alcoholizado, evadió un control en la Ruta 7 y volcó tras una persecución. En el auto ocultaba miles de álbumes y sobres de figuritas sin aval aduanero.
- La justicia investiga al detenido por contrabando. El caso expone el auge del mercado ilegal de estos productos debido al fuerte incremento de precios del lanzamiento oficial.
Un operativo de control fronterizo en Mendoza terminó con un fuerte incidente vial y el secuestro de una importante carga de mercadería ilegal. Un ciudadano de nacionalidad peruana fue detenido luego de intentar ingresar al país con álbumes y figuritas del Mundial 2026 ocultos en su vehículo, evadir a la Gendarmería y protagonizar un vuelco tras una persecución.
El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura del puesto de control de Punta de Vacas, durante la madrugada del lunes, en el marco de los operativos habituales de vigilancia en el corredor internacional que conecta Argentina con Chile.
Cómo comenzó la persecución en la Ruta 7
Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional detectaron un Ford Focus que circulaba sin luces, lo que llamó la atención del personal apostado en la zona.
Al intentar detenerlo para su control, el conductor hizo caso omiso a la orden y aceleró, embistiendo el dispositivo de seguridad. A partir de ese momento se inició una persecución por varios kilómetros sobre la ruta de alta montaña.
El intento de fuga terminó de manera abrupta cuando el vehículo perdió estabilidad, despistó y volcó sobre la banquina, dejando al conductor atrapado en el interior.
El conductor estaba alcoholizado y fue asistido en el lugar
Tras el siniestro, los agentes lograron rescatar al hombre del interior del automóvil. De acuerdo con las primeras pericias, el conductor presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre al momento del hecho.
El sujeto fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado bajo custodia, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.
Qué llevaba en el vehículo
Durante la inspección del rodado, los efectivos descubrieron varias cajas con álbumes del Mundial 2026 y cientos de sobres de figuritas, mercadería que habría sido ingresada de manera irregular desde Chile.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor total de lo secuestrado supera los 17 millones de pesos, por lo que la carga quedó a disposición de la Dirección General de Aduanas.
Intervención judicial y situación del detenido
La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó una serie de medidas, entre ellas la verificación del domicilio del acusado, el pedido de antecedentes y la emisión de una alerta migratoria.
El hombre quedó detenido en una dependencia policial de la zona mientras avanza la investigación por contrabando y resistencia a la autoridad.
El caso ocurre en medio del lanzamiento del nuevo álbum oficial del Mundial 2026, que llegó recientemente al mercado con un fuerte incremento de precios respecto a ediciones anteriores. Actualmente, el álbum tiene un valor aproximado de 15.000 pesos, mientras que cada paquete de figuritas se comercializa en torno a los 2.000 pesos, lo que explica el creciente interés y circulación del producto en distintos países.