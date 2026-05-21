Secuestran cargamento millonario de figuritas del Mundial 2026 en un operativo de Gendarmería

El caso ocurre en medio del lanzamiento del nuevo álbum oficial del Mundial 2026, que llegó recientemente al mercado con un fuerte incremento de precios respecto a ediciones anteriores. Actualmente, el álbum tiene un valor aproximado de 15.000 pesos, mientras que cada paquete de figuritas se comercializa en torno a los 2.000 pesos, lo que explica el creciente interés y circulación del producto en distintos países.