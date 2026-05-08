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¿Hay faltante de figuritas del Mundial en Tucumán? Qué dicen los kiosqueros y cuánto cuestan

Mientras a nivel nacional crecen las advertencias por posibles problemas de abastecimiento, en esta capital aseguran que, por ahora, hay stock, aunque el álbum empieza a escasear.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Kiosqueros de Tucumán confirmaron disponibilidad de figuritas del Mundial y escasez de álbumes esta semana, ante una creciente demanda y alertas nacionales por falta de insumos.
  • Los sobres cuestan entre $2.000 y $2.500, mientras que el álbum vale $15.000. La situación recuerda la crisis de stock de Qatar 2022 y motivó reclamos de UKRA a la empresa Panini.
  • Se organizan jornadas de intercambio para facilitar el llenado del álbum. La evolución del stock dependerá de la respuesta de Panini ante los pedidos de distribución nacional.
Resumen generado con IA

En medio de la fiebre por el álbum del Mundial, una pregunta volvió a instalarse entre los fanáticos: ¿hay faltante de figuritas en Tucumán? La inquietud no es nueva. Ya ocurrió durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, en los últimos días, un informe nacional encendió nuevamente las alertas sobre posibles dificultades en la distribución.

Un relevamiento realizado por LA GACETA  muestra un panorama, por ahora, más tranquilo. “Tenemos bastante stock”, aseguró Laila, encargada del local de Lavalle al 1.100, quien detalló que cada paquete de figuritas se vende a $2.500 (también se las consigue a $2.000).

El movimiento, sin embargo, es intenso. “Desde que nos ingresaron el lunes, hubo muchas ventas. Vienen sobre todo chicos, pero también adultos. Muchos padres dicen que compran para sus hijos, pero en realidad también es por la emoción propia”, contó entre risas.

Donde sí empiezan a aparecer algunas dificultades es con el álbum. “Está más difícil de conseguir, pero por el momento tenemos. Cuesta $15.000”, explicó la vendedora, marcando una diferencia respecto a la disponibilidad de los sobres.

ARCHIVO ARCHIVO (Imagen web)

A nivel nacional, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina elevó un pedido formal a la empresa Panini para advertir sobre faltantes en distintos puntos del país, lo que genera preocupación ante una posible repetición del escenario de alta demanda y escasez que se vivió en 2022.

Mientras tanto, en Tucumán la pasión ya se hace sentir. Equipos de amigos, familias y compañeros de trabajo se organizan para completar el álbum, intercambiar figuritas y revivir un clásico que trasciende generaciones.

En ese sentido, también comienzan a surgir espacios de encuentro. Este viernes, desde las 18, en un kiosco de Lavalle 1.177, se realizará una jornada de intercambio de figuritas, una práctica clave para avanzar en la colección sin depender exclusivamente de la suerte.

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