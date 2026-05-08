¿Hay faltante de figuritas del Mundial en Tucumán? Qué dicen los kiosqueros y cuánto cuestan

En medio de la fiebre por el álbum del Mundial, una pregunta volvió a instalarse entre los fanáticos: ¿hay faltante de figuritas en Tucumán? La inquietud no es nueva. Ya ocurrió durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, en los últimos días, un informe nacional encendió nuevamente las alertas sobre posibles dificultades en la distribución.