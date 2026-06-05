El desafío de prevenir la violencia de género

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio. La cifra es menor a la de algunos años anteriores, pero los patrones permanecen prácticamente inalterables. En el 83% de los casos la víctima conocía a su agresor. En el 59% existía una relación de pareja o ex pareja. Y en el 78% de los hechos el crimen ocurrió dentro de una vivienda.