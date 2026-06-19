Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo
Resumen para apurados
- Un exmilitar intentó asesinar a su expareja en Barrio Sur, Tucumán, hirió a un cuidador de autos y se suicidó tras ser acorralado por la policía durante una persecución en la calle.
- La persecución inició tras una agresión en plaza Yrigoyen; la víctima se refugió en un edificio y el atacante baleó a un testigo antes de quitarse la vida frente a la policía.
- El hecho expone la gravedad de la violencia de género y el riesgo de tragedias mayores en la vía pública, destacando la necesidad de rápidas respuestas de seguridad en la zona.
Lo que se inició como una aparente discusión en la vía pública derivó de forma dramática en un caso extremo de violencia de género, cuando un militar retirado persiguió a su ex pareja con un arma de fuego, baleó a un cuidador de autos que se cruzó en su camino y, finalmente, se quitó la vida al verse rodeado por la Policía. “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, reconoció uno de los testigos.
En una comunicación mantenida con “La mañana empieza aquí”, el noticiero matutino de LG Play, el periodista Alfredo Grassia, quien presenció la secuencia desde un bar cercano, brindó un testimonio para reconstruir los cinco minutos de máxima tensión que paralizaron a la zona. Se encontraba en las inmediaciones del Palacio de Tribunales cuando todo se alteró por los desesperados pedidos de auxilio de una mujer, quien intentaba escapar de una agresión inminente: “fue aproximadamente 17.30, como casi todos los días estábamos merendando en el bar que está en la esquina de 9 de Julio y General Paz. En ese momento se escucharon gritos de una mujer que venía desde la plaza Yrigoyen, corriendo por General Paz hacia calle Buenos Aires. Algunos de los que estábamos sentados creímos que se trataba de un robo. Y cuando nos paramos, particularmente yo, veo a este hombre, que venía caminando. El trapito, a quien conocemos hace mucho tiempo se paró, porque estaba en una de las mesas charlando con un lustrabotas, y le dijo, ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chango?’ o algo así. Y este hombre, automáticamente, giró su cuerpo y le hizo el disparo”.
Aunque las primeras versiones sugerían que el joven herido había intervenido activamente para proteger a la mujer, Grassia aclaró que el ataque fue una reacción del ex militar ante una pregunta. “Todos reaccionamos ante esos gritos y porque pasó corriendo y nos preocupamos porque parecía un asalto. Recién le veo el arma cuando gira su cuerpo, le apunta y le dispara. No dudó ni 2 segundos. Estaba totalmente fuera de sí este hombre y después caminó, hasta que pierde de vista a la mujer, porque no se da cuenta que ella ingresa a un edificio cercano, entre 9 de Julio y Buenos Aires. Ahí salva su vida, porque, se ve que la estaba buscando para asesinarla. Después pasaron minutos nada más y, la verdad hay que destacar que la policía lo acorraló en muy pocos minutos. Fue ahí, cuando se vio acorralado, que se disparó frente a un edificio. Inclusive ese disparo destruye uno de los vidrios detrás del edificio. Fue todo muy rápido, y la gente no sabía bien qué había pasado. Fueron 5 minutos terribles de una tensión terrible. Gente que estaba en el bar se desmayó”.
Pudo haber sido una tragedia
Según la perspectiva del periodista, la determinación del agresor pareció absoluta: “Después uno comenzó a pensar un poco mejor y podría haber disparo contra cualquiera. Además, creo que si la policía lo hubiese presionado un poco más o hubiese intentado desarmarlo, habría hecho disparos a cualquiera. Al trapito les disparó sin mediar palabra, sin dudarlo. Este estaba totalmente sacado, fuera de sí. Lo único que parece que tenía en su cabeza era asesinarla a su ex mujer”.
Grassia evaluó además las consecuencias que habrían ocurrido si la víctima buscaba refugio dentro del bar: “Creo que hubiésemos podido ser cualquiera de los que estamos en el bar. Si ese si esa mujer ingresaba en el bar, ¿qué hubiese pasado? Había unas 15 personas dentro del bar, si este hombre entraba haciendo disparos en el bar, hubiese sido una tragedia”.
El conflicto se habría originado en la plaza Yrigoyen
Con el correr de las horas, las autoridades comenzaron a reconstruir los instantes previos a la dramática persecución. Grassia resumió que, “según trascendidos, él la encuentra su ex mujer en la esquina de Congreso y General Paz, en la plaza. Ahí es cuando tiene la discusión y hay testigos que dicen que le pega a la mujer en la cara y ella comienza a gritar. Unos policías se acercan y él ahí saca el arme de ese bolso que tenía en la otra mano y la mujer sale corriendo hacia Buenos Aires por General Paz”.