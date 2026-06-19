Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo

Aunque las primeras versiones sugerían que el joven herido había intervenido activamente para proteger a la mujer, Grassia aclaró que el ataque fue una reacción del ex militar ante una pregunta. “Todos reaccionamos ante esos gritos y porque pasó corriendo y nos preocupamos porque parecía un asalto. Recién le veo el arma cuando gira su cuerpo, le apunta y le dispara. No dudó ni 2 segundos. Estaba totalmente fuera de sí este hombre y después caminó, hasta que pierde de vista a la mujer, porque no se da cuenta que ella ingresa a un edificio cercano, entre 9 de Julio y Buenos Aires. Ahí salva su vida, porque, se ve que la estaba buscando para asesinarla. Después pasaron minutos nada más y, la verdad hay que destacar que la policía lo acorraló en muy pocos minutos. Fue ahí, cuando se vio acorralado, que se disparó frente a un edificio. Inclusive ese disparo destruye uno de los vidrios detrás del edificio. Fue todo muy rápido, y la gente no sabía bien qué había pasado. Fueron 5 minutos terribles de una tensión terrible. Gente que estaba en el bar se desmayó”.