Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de Anses y cómo hacer el trámite

Mediante la Resolución 78/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual está destinado a completar la suma de $85.000 que se da por hijo. Es un bono que se entrega una sola vez durante el ciclo lectivo. La medida rige para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo.