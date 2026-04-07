Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de Anses y cómo hacer el trámite

Resumen para apurados
- Capital Humano oficializó un refuerzo de la Ayuda Escolar de $85.000 por hijo para trabajadores y beneficiarios de AUH en Argentina, a pagarse por única vez en el ciclo lectivo 2026.
- Bajo la Resolución 78/2026, el beneficio se liquida junto a la asignación regular tras presentar el certificado escolar en Mi ANSES, buscando unificar criterios de liquidación.
- Esta centralización administrativa pretende evitar errores en los pagos y garantizar previsibilidad económica a las familias, consolidando el esquema de ayuda social educativa.
Mediante la Resolución 78/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual está destinado a completar la suma de $85.000 que se da por hijo. Es un bono que se entrega una sola vez durante el ciclo lectivo. La medida rige para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo.
La Resolución 78/2026 busca centralizar el desembolso y simplificar el esquema de liquidación de las prestaciones educativas. Al integrar el beneficio en un solo pago conjunto, el organismo pretende evitar confusiones administrativas o reclamos por duplicidad de fondos en los periodos posteriores, garantizando así un criterio uniforme para todos los grupos beneficiarios.
Tres puntos importantes de la Ayuda Escolar
Para evitar confusiones en los trámites ante ANSES, la nueva resolución puntualiza tres aspectos fundamentales:
Pago por única vez: Se subraya que el refuerzo no es mensual. Es un complemento que se liquida una sola vez en el año.
Liquidación conjunta: El extra se deposita en la misma fecha y cuenta donde el beneficiario percibe la Ayuda Escolar Anual regular. Para la mayoría, esto ocurrió con la liquidación masiva de marzo, pero quienes presenten el certificado escolar más tarde lo recibirán después.
Vigencia anual: La resolución aclara que este pago cubre todo el ciclo lectivo 2026. Es decir, el beneficiario no podrá reclamar nuevos refuerzos hasta el próximo año escolar.
Quiénes cobran la Ayuda Escolar de Anses
En el grupo de beneficiarios se engloba a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados. "El pago del citado refuerzo se efectuará para cada beneficiario una única vez y en el mismo mensual en el que perciba el cobro de la Asignación por Ayuda Escolar Anual", reza el Artículo 1° del documento oficial.
Cómo realiza el trámite
1. Ingresá a mi ANSES: Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.
2. Generá el certificado: Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.
3. Imprimí el certificado: Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.
4. Subilo a mi ANSES: Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.