Discapacidad: el Gobierno oficializó un aumento del 2,1% en las prestaciones

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó en junio un aumento del 2,1% en los aranceles para prestaciones de discapacidad en el país, ajustándolos por la inflación de mayo.
- La medida, fijada por Resolución 1297/2026, mantiene el plus del 20% para la Patagonia en un contexto de reclamos del sector por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
- Mientras se debate una ley contra el fraude de pensiones para endurecer controles, el CUD físico seguirá vigente y se habilitará su vinculación optativa a la tarjeta SUBE.
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El incremento, que regirá a partir de junio, fue fijado mediante la Resolución 1297/2026 y responde a la variación de la inflación de mayo.
Nuevos valores y beneficio regional
La normativa, firmada por el secretario Alejandro Vilches, ratifica además el adicional del 20% sobre el arancel básico para las provincias de la región patagónica, compensando así los mayores costos operativos por zona desfavorable.
Con este ajuste del 2,1%, los montos de referencia quedan conformados de la siguiente manera:
- Centro de día (jornada doble): $1.058.791,92.
- Centro de día (jornada simple): $563.272,78.
- Centro Educativo Terapéutico: hasta $1.189.351,59 (jornada doble).
- También se incluyen ajustes en transporte, rehabilitación, alimentación y estimulación temprana.
Tensión política y el proyecto contra el fraude
El aumento se da en un clima de tensión con el sector, que exige la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En paralelo, el Gobierno impulsa en el Senado el proyecto "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que busca endurecer los controles, obligar a un reempadronamiento y fijar las pensiones en un 70% de la jubilación mínima.
El CUD físico sigue vigente
Ante las dudas generadas por la digitalización, la Secretaría de Transporte aclaró que las personas con discapacidad pueden seguir viajando gratis presentando su Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico.
A partir del 19 de junio, se habilitará la opción de vincular el CUD a la tarjeta SUBE, pero será un trámite optativo que no anula la validez del certificado impreso.