El gran gesto de Messi con un periodista con discapacidad que emocionó a todos y se volvió viral en redes sociales

Resumen para apurados
- Lionel Messi interrumpió su salida tras el partido ante Islandia en la zona mixta para concederle una entrevista a Manu Gutiérrez, un periodista con parálisis cerebral.
- Gutiérrez, en silla de ruedas, llamó al capitán argentino entre la multitud. Messi detuvo su marcha, pidió espacio a la seguridad y respondió todas las preguntas del cronista.
- El emotivo agradecimiento del periodista se volvió viral en redes sociales, consolidando la figura humanitaria del líder de la Selección de cara al debut en el Mundial 2026.
Lionel Messi volvió a dominar la escena tras la contundente victoria en el amistoso frente a Islandia. Hubo goles, aplausos y una actuación que reafirma su vigencia. Pero, esta vez, lo que trascendió el resultado fue un gesto fuera de la cancha que rápidamente se hizo viral y emocionó a miles.
Tras el partido, ya en la zona mixta, el capitán argentino atendió a la prensa como de costumbre. Al retirarse, se detuvo unos minutos para firmar autógrafos y saludar a los hinchas. En ese contexto de desorden y euforia, una voz logró abrirse paso entre la multitud.
“Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…”, dijo Manu Gutiérrez, un joven venezolano con parálisis cerebral que se encontraba en silla de ruedas.
Lo que siguió fue una escena poco habitual incluso para un futbolista acostumbrado a todo tipo de situaciones. Messi se detuvo, pidió espacio, apartó a quienes lo rodeaban y se acomodó para escuchar y responder cada una de las preguntas del joven, quien es responsable del medio MVP Sports.
El momento fue registrado y compartido en redes sociales, donde no tardó en multiplicarse. Pero el verdadero impacto llegó con el testimonio del propio Manu, quien relató la experiencia con palabras cargadas de emoción.
Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción.— Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) June 10, 2026
Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con… pic.twitter.com/StKPMqitGw
“Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Leo fue mi héroe desde chico. Pero mi sueño no era una foto o un autógrafo, sino entrevistarlo”, escribió.
En su relato, detalló cómo, al no haber sido visto en la zona mixta por su ubicación, decidió acercarse al sector de los hinchas sin importar empujones ni golpes. “Por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió”, contó.
La comparación que eligió para describir el momento fue tan futbolera como precisa: “Como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o ese pase imposible a Molina en Qatar… no sé cómo, pero logró verme”.
Para Manu, no fue solo una entrevista. “No me asistió solamente para un gol, sino para dos”, expresó, en una metáfora que resumió lo vivido. El cierre de su mensaje fue directo y sentido: “Leo, si lees esto… gracias. No solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz”.