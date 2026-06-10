El gran gesto de Messi con un periodista con discapacidad que emocionó a todos y se volvió viral en redes sociales

Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción.



Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con… pic.twitter.com/StKPMqitGw