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Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Tarjeta SUBE: ¿cómo acceder al beneficio?

Será a partir del 19 de junio, informó el Gobierno naciona. Los beneficiarios no tendrán la necesidad de presentar el CUD.

TARJETA SUBE. Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes.
TARJETA SUBE. Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino anunció que desde el 19 de junio las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos nacionales y trenes usando la tarjeta SUBE sin exhibir el CUD.
  • Para acceder, los usuarios deben registrar su SUBE online y vincular el número de CUD desde el 16 de junio, una medida que busca agilizar el acceso y reducir fraudes con credenciales.
  • Esta medida convivirá con el formato físico del CUD y se aplicará de forma gradual en colectivos nacionales y trenes, con el objetivo de expandirse luego a todo el país.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional informó que a partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder al descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la Tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las autoridades explicaron que el objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a unaTarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La iniciativa, impulsada por la administración nacional, fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE. Su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la Tarjeta SUBE

- Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

- En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

- Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.

- Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.

- Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.

- Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

¿Cómo viajar con la Tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

- Informar al conductor el destino del viaje.

- Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

- Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).

Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

- Importante: En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

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