Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Desde el bloque Justicialista, conducido por el senador José Mayans junto a las legisladoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, se ha formalizado un pedido de interpelación con moción de censura contra el jefe de Gabinete. La bancada opositora fundamenta esta drástica medida en el hallazgo de “graves inconsistencias patrimoniales”, así como en una serie de ocultamientos, contradicciones y rectificaciones en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El peronismo asegura que Adorni habría incurrido en diversos delitos penales, lo que inhabilita su permanencia en un cargo institucional.