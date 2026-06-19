Política

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Mientras la oposición presiona en el Congreso, el fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por enriquecimiento

EN PROBLEMAS. Al funcionario sólo lo sostiene el presidente Milei.
EN PROBLEMAS. Al funcionario sólo lo sostiene el presidente Milei.
Hace 3 Hs

La estabilidad de Manuel Adorni dentro del Gabinete nacional atraviesa sus horas más críticas debido a un doble frente político y judicial que amenaza su continuidad en el Poder Ejecutivo. Mientras La Libertad Avanza (LLA) intenta contener una creciente parálisis legislativa y mantener a flote las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei, el interbloque opositor en el Senado ha concentrado sus esfuerzos en denunciar las presuntas irregularidades del ministro coordinador. La presión legislativa, sumada a la reciente solicitud de declaración indagatoria contra su hermano en los tribunales federales, ha transformado la situación del funcionario en el principal foco de conflicto de la agenda política.

Desde el bloque Justicialista, conducido por el senador José Mayans junto a las legisladoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, se ha formalizado un pedido de interpelación con moción de censura contra el jefe de Gabinete. La bancada opositora fundamenta esta drástica medida en el hallazgo de “graves inconsistencias patrimoniales”, así como en una serie de ocultamientos, contradicciones y rectificaciones en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El peronismo asegura que Adorni habría incurrido en diversos delitos penales, lo que inhabilita su permanencia en un cargo institucional.

El hermano

En el plano judicial, el panorama para el entorno familiar del jefe de Gabinete se complicó severamente tras el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, quien solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del funcionario y legislador bonaerense, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía busca reconstruir la evolución patrimonial del imputado desde su desembarco en la función pública nacional, detectando serias omisiones en sus presentaciones fiscales. Marijuan descartó cualquier posibilidad de error involuntario al destacar que el investigado es un contador experto, con veinte años de trayectoria como perito del Consejo de la Magistratura bonaerense.

Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Ante la gravedad de estas acusaciones, la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, logró tejer un frágil pacto de contención parlamentaria que le otorgó al oficialismo una semana de margen para evitar un inminente escándalo en el recinto. La bancada oficialista consiguió el compromiso provisorio de los bloques aliados para no sumarse de inmediato a los sectores más duros que exigen la remoción de Adorni.

Temas Patricia BullrichGuillermo MarijuanAnabel Fernández SagastiJosé MayansJavier MileiManuel AdorniLa Libertad Avanza
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