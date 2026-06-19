Feriado del 20 de junio: quienes trabajen deben cobrar y no recibir un compensatorio

Comercios atenderán el feriado del 20 de junio

El Día de la Bandera, la actividad comercial estará a pleno. “Informamos que la apertura de comercios durante feriados es posible bajo las leyes nacionales vigentes”, recordó el fin de semana pasado la Cámara de Comercio de la capital. A su vez, el comunicado que se hizo desde Instagram reparó en que cada empresa ajustará sus costos operativos y tomará la decisión de brindar atención o no “considerando sus expectativas de ventas, asumiendo en su totalidad el riesgo que ello implica”.