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Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

La jornada de descanso del lunes 22 de junio no será un feriado nacional. Solo alcanzará a una localidad que celebrará un nuevo aniversario de su fundación.

Una localidad argentina sumará un fin de semana largo gracias a un asueto el 22 de junio
Una localidad argentina sumará un fin de semana largo gracias a un asueto el 22 de junio
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La municipalidad de Laguna Blanca, Formosa, decretó asueto el lunes 22 de junio para los empleados públicos por el 112° aniversario de la fundación de la localidad.
  • La medida genera un fin de semana largo local tras el feriado nacional inamovible del sábado 20 de junio. La adhesión del sector privado dependerá de cada empleador.
  • Este descanso permitirá a los vecinos participar en los festejos locales, destacando la asimetría con el resto del país, que no tendrá un fin de semana largo en esta fecha.
Resumen generado con IA

Mientras muchos argentinos esperaban un nuevo feriado después del fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el calendario de junio traerá una jornada de descanso que alcanzará solo a una localidad del país.

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Se trata de un asueto de carácter municipal, por lo que no tendrá impacto a nivel nacional. La medida permitirá que un grupo de trabajadores disfrute de tres días consecutivos de descanso, aunque únicamente en una ciudad de la provincia de Formosa.

El asueto del 22 de junio será solo para una localidad de Formosa

El lunes 22 de junio será una jornada no laborable en Laguna Blanca, provincia de Formosa, con motivo del 112° aniversario de la fundación de la localidad.

La fecha forma parte de las celebraciones tradicionales del municipio y busca conmemorar un nuevo año de su creación. Por ese motivo, las autoridades dispusieron un asueto para la administración municipal, permitiendo que los vecinos participen de las actividades previstas.

Laguna Blanca, ubicada en el norte formoseño, comenzó a desarrollarse en 1914 alrededor de la creación de la Escuela Nacional Nº 22, establecimiento educativo que posteriormente pasó a denominarse Escuela de Frontera Nº 6 "José Hernández".

¿Quiénes tendrán asueto el lunes 22 de junio?

El beneficio alcanzará principalmente a los trabajadores de la administración pública municipal de Laguna Blanca, quienes podrán disfrutar de un fin de semana de tres días.

En tanto, para los empleados del sector privado, la aplicación del asueto dependerá de la decisión de cada empleador, ya que se trata de una disposición de alcance local y no de un feriado nacional obligatorio.

Cabe recordar que el 20 de junio, Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es un feriado nacional inamovible. Al caer sábado este año, no fue trasladado, por lo que no habrá un fin de semana largo para el resto del país.

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