Tras una mañana convulsionada, Messi apareció sonriente, despejó todas las dudas y Argentina respiró aliviada

La noticia había recorrido el mundo durante la mañana y obligó a desmentidas rápidas. Una falsa información sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, había generado revuelo en redes sociales y había puesto en alerta a miles de hinchas. Por eso, cuando las puertas del Compass Minerals Center finalmente se abrieron, buena parte de la expectativa de los cientos de periodistas acreditados estaba puesta en una sola persona: Lionel Messi.