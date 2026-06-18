Seguridad

La rápida intervención de los bomberos evitó que un incendio se propagara en la Sociedad Sirio Libanesa

El foco ígneo se originó este jueves por la tarde en la cocina de la institución ubicada en Maipú al 500. Solo se registraron daños materiales.

FUEGO EN LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA. La rápida intervención de los Bomberos de la Policía permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran.
FUEGO EN LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA. La rápida intervención de los Bomberos de la Policía permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran.
Hace 1 Hs

Un principio de incendio registrado este jueves por la tarde en la sede de la Sociedad Sirio Libanesa generó preocupación en pleno centro de la capital, aunque la rápida intervención de los Bomberos de la Policía permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran.

El incidente ocurrió en la cocina del edificio ubicado en Maipú al 500, según informó el comisario mayor Mario Herrera, de la Dirección General de Bomberos.

La rápida intervención de los bomberos evitó que un incendio se propagara en la Sociedad Sirio Libanesa

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue detectado y combatido de inmediato por el personal especializado, que actuó con rapidez para evitar mayores consecuencias.

Gracias al operativo desplegado, el principio de incendio pudo ser controlado en pocos minutos y no se registraron personas heridas ni afectadas.

Las autoridades señalaron que el episodio provocó únicamente daños materiales en el sector donde se originó el foco ígneo.

Temas Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán
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