Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Elías Cabbad conoce esa historia casi de memoria, aunque haya nacido muchas décadas después. “La llevo en la sangre”, dice. Hoy es el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa y, mientras camina por el salón principal donde avanzan las obras para recuperar el escenario, reconoce que su historia familiar –y la de tantos otros– está entrelazada con cada ladrillo de este edificio. “Comerciante desde que tengo uso de razón”, se define. Su familia fundó Las Pirámides, uno de los negocios árabes más antiguos de Tucumán. De chico absorbió el aroma de la tela, el ritmo del mayoreo y el idioma que sonaba mezclado en la mesa familiar. “Soy el nuevo presidente desde abril –cuenta–, pero hace seis o siete años que trabajo en la institución: primero vocal, después protesorero, luego tesorero. Me fui involucrando y me quedé. Esto me tira”.