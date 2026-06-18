Experiencia Innovación Sostenible: “Cuando una ciudad se anima a innovar, el código postal pesa un poco menos”

El especialista también destacó la experiencia de Luján de Cuyo, en Mendoza, donde el municipio impulsa una estrategia de desarrollo basada en la logística y la actividad industrial para generar empleo y nuevas oportunidades. “Muchas ciudades de la Argentina deben responder una pregunta central: cómo crear trabajo y oportunidades para las nuevas generaciones”, sostuvo. Hacia el cierre de la ponencia, Pino remarcó el trabajo de la Red de Innovación Local y afirmó: “El desarrollo no sucede por generación espontánea ni por casualidad. El desarrollo se decide, se construye y se lidera. Y casi siempre empieza por lo local, por el metro cuadrado que habitamos”.