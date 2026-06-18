Experiencia Innovación Sostenible: “Cuando una ciudad se anima a innovar, el código postal pesa un poco menos”

Resumen para apurados
- Bautista Pino, director de RIL, expuso en Tucumán en el foro Innovación Sostenible sobre cómo la gestión local y la tecnología reducen las desigualdades sociales en el país.
- Detalló casos de urbanización de barrios vulnerables, reconstrucción de plantas y desarrollo industrial logrados mediante tecnología y alianzas entre municipios y privados.
- El especialista concluyó que el desarrollo de un país no es casual, sino que se decide y lidera desde los municipios para generar empleo para las nuevas generaciones.
La innovación puede cambiar la vida de las personas. Esa fue la premisa que atravesó la exposición de Bautista Pino, director de la Red de Innovación Local (RIL Argentina), durante la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, que se realizó en el Hilton Garden Inn.
La ponencia, titulada “Economías del futuro: valor, impacto y regeneración”, comenzó a las 17 y propuso una reflexión sobre el papel de los gobiernos locales frente a las desigualdades sociales y los desafíos del desarrollo.
Pino es Economista de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ciudades y desarrollo social. Durante su exposición, el especialista planteó una pregunta que marcó el eje de su intervención: ¿cuánto condiciona el código postal las oportunidades de vida de una persona?
“Aprendí que cuando una ciudad se anima a innovar, el código postal pesa un poco menos”, afirmó.
El peso del lugar donde se nace
Para explicar el impacto de las desigualdades territoriales, Pino comparó su propia historia con la de “Rubén”, un vecino de un barrio popular cuya identidad preservó.
Ambos tienen edades similares, pero sus trayectorias fueron muy diferentes. Mientras el expositor pudo completar sus estudios universitarios y acceder a controles médicos preventivos, Rubén enfrentó dificultades para terminar la escuela, obtener atención sanitaria y vivir en un entorno seguro.
Pino relató que las lluvias provocaban inundaciones frecuentes en el barrio y obligaban a las familias a sacar agua de sus viviendas durante horas.
“Esta no es una realidad aislada. Es una realidad que se repite en muchos lugares del país”, sostuvo. Frente a este escenario, destacó el rol estratégico de los municipios. “La innovación en las ciudades puede cambiar la forma en que los gobiernos trabajan, pero, sobre todo, puede cambiar la vida de las personas”, afirmó.
Innovación para transformar barrios
El director de RIL describió el proceso de recuperación de un barrio afectado por la violencia, el narcotráfico y la precariedad habitacional. Según explicó, el trabajo conjunto entre vecinos, municipio, Poder Judicial y fuerzas de seguridad permitió desarticular una organización delictiva que controlaba el territorio.
Además, señaló que el uso de inteligencia artificial y herramientas de trazabilidad, en colaboración con una empresa privada, permitió identificar a los integrantes de la banda y avanzar con la investigación judicial.
Una vez superada la emergencia vinculada a la inseguridad, el municipio impulsó cambios en el ordenamiento urbano para generar recursos e invertirlos en infraestructura. Las obras incluyeron desagües pluviales, calles, luminarias, una cancha de fútbol, un centro de salud con atención pediátrica y servicios de salud mental, además de un espacio de acompañamiento para las familias. “La innovación abre caminos y permite alcanzar resultados que parecían imposibles”, aseguró.
Liderazgos locales y oportunidades
En la segunda parte de su exposición, Pino compartió experiencias de distintas ciudades del país que lograron transformar problemas estructurales mediante nuevas formas de gestión. Uno de los casos ocurrió en Venado Tuerto, Santa Fe, donde una planta de reciclaje que daba trabajo a personas dedicadas a la recuperación de residuos sufrió un incendio.
Pino destacó el liderazgo del intendente, quien convocó a distintos actores de la comunidad para encontrar una solución. Ante la imposibilidad del municipio de afrontar los costos de reconstrucción, una empresa local decidió financiar la obra. “La innovación no es solamente algo tecnológico ni abstracto. También tiene que ver con cómo se construyen liderazgos, cómo se articulan actores y cómo se generan consensos”, planteó.
El especialista también destacó la experiencia de Luján de Cuyo, en Mendoza, donde el municipio impulsa una estrategia de desarrollo basada en la logística y la actividad industrial para generar empleo y nuevas oportunidades. “Muchas ciudades de la Argentina deben responder una pregunta central: cómo crear trabajo y oportunidades para las nuevas generaciones”, sostuvo. Hacia el cierre de la ponencia, Pino remarcó el trabajo de la Red de Innovación Local y afirmó: “El desarrollo no sucede por generación espontánea ni por casualidad. El desarrollo se decide, se construye y se lidera. Y casi siempre empieza por lo local, por el metro cuadrado que habitamos”.