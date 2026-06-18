Experiencia Innovación Sostenible: el capital humano, la verdadera ventaja competitiva en tiempos de Inteligencia Artificial

Ambos coincidieron en que el éxito de cualquier proceso de innovación depende, en gran medida, de la cultura organizacional. “De nada sirve plantear una solución a las personas sin que entiendan el para qué. Uno puede invertir en las mejores soluciones y fracasar porque la cultura organizacional no acompaña”, dijo Guzmán. Y añadió: “Cuando los recursos humanos entienden para qué es todo esto, incluso hasta aportan mucho más de lo que uno podría entender”. Andriani lo reforzó desde la experiencia práctica: “Cuando involucrás a las personas en el proceso de cambio, cuando los escuchás y los hacés partícipe, ese rechazo se vuelve compromiso. Y es totalmente diferente el resultado al momento de la aplicación con una persona comprometida”.