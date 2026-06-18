Experiencia Innovación Sostenible: Flow y la tecnología al servicio de las personas

Resumen para apurados
- Silvana Cataldo expuso hoy en Tucumán sobre la reinvención de Flow frente a gigantes del streaming, destacando la necesidad de centrar la innovación tecnológica en el usuario.
- Ante la caída global de la TV paga, la empresa estabilizó sus clientes priorizando la experiencia de usuario, unificando plataformas con Flow Plus y democratizando contenidos.
- La firma proyecta un crecimiento sostenible mediante la integración de inteligencia artificial para personalizar contenidos y un monitoreo constante de la satisfacción del cliente.
Durante su participación en la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, expuso sobre los desafíos de innovar en una gran compañía tecnológica y destacó la importancia de poner a las personas en el centro de las decisiones.
La ejecutiva formó parte del panel “Innovación tecnológica centrada en las Personas”, que se desarrolló a las 17.50 en el Hilton Garden Inn, en el marco del encuentro que reunió a especialistas, empresarios, científicos y referentes de distintos sectores para debatir sobre el futuro y las nuevas tendencias.
Publicista de profesión, con casi 30 años de experiencia en comunicación y marketing, Cataldo lidera el negocio de televisión y streaming de Personal a través de Flow. “La innovación sostenible en una compañía de gran escala requiere entender cómo generar cambios con impacto real en millones de personas”, sostuvo.
Un nuevo escenario para el entretenimiento
Cataldo explicó que Personal se consolidó como una empresa tecnológica con una amplia oferta de servicios que incluye conectividad fija y móvil, billetera digital, comercio electrónico y entretenimiento.
En ese contexto, destacó el proceso de transformación que atravesó Flow durante los últimos años.
La ejecutiva señaló que la industria de la televisión paga enfrenta una caída global de usuarios y remarcó que la Argentina no escapa a esa tendencia. “Hubo un momento en el que dejamos de perder clientes, logramos sostener los que teníamos y empezamos a crecer”, afirmó.
Según explicó, uno de los principales desafíos consistió en comprender que el mercado había cambiado. Flow ya no compite solo con otras empresas de televisión paga, sino también con plataformas globales de streaming. “En la cabeza de la gente no solamente existe Flow. También existen Netflix, Disney y otras plataformas de entretenimiento”, señaló.
El cliente en el centro
Cataldo sostuvo que la transformación del negocio se apoyó en tres pilares: contenidos relevantes, experiencia de usuario y evolución e innovación tecnológica. “La métrica principal para entender si estamos haciendo bien nuestro trabajo es el nivel de recomendación de los clientes”, indicó.
La directiva explicó que Personal utiliza el indicador NPS para medir la satisfacción de los usuarios y conocer qué aspectos del servicio necesitan mejoras. “Si ponemos al cliente en el centro, debemos entender qué necesita y cuáles son sus puntos de dolor”, afirmó.
En ese sentido, destacó que la compañía identificó una dificultad concreta: el costo que representa para muchas familias acceder a múltiples plataformas de entretenimiento.
Como respuesta a esa demanda, Personal desarrolló Flow Plus, una propuesta que integra distintas plataformas de streaming dentro de un mismo abono mensual y permite al usuario elegir qué servicio utilizar cada mes. “La billetera de los argentinos no alcanza para pagar todas las opciones de entretenimiento disponibles”, expresó.
Tecnología y personalización
Cataldo remarcó que la experiencia del usuario resulta tan importante como la oferta de contenidos. “La gente busca entretenimiento, quiere relajarse y desconectarse. Tenemos que hacerle las cosas fáciles y garantizar que todo funcione correctamente”, señaló. Además, sostuvo que la evolución tecnológica permite ofrecer experiencias más relevantes, predictivas y eficientes.
La ejecutiva también destacó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la personalización de los contenidos y optimizar la experiencia dentro de la plataforma.
Contenidos para ampliar el acceso
En relación con la estrategia de contenidos, Cataldo destacó la transmisión en vivo de festivales musicales y espectáculos que, de otro modo, gran parte del público no podría disfrutar. “Entendimos que había una oportunidad para federalizar y democratizar contenidos que son muy valiosos para la gente”, aseguró.
Entre las iniciativas mencionó la transmisión del festival Lollapalooza, los recitales de Lali y La Renga, el relanzamiento de “La llama que llama” y el reciente estreno de la serie documental “El método Scaloneta”.
Asimismo, resaltó la relevancia del deporte dentro de la plataforma y subrayó la importancia de ofrecer coberturas especiales durante eventos masivos. “No podemos tener un producto sostenible si no contamos con los contenidos que son relevantes para las personas”, concluyó.