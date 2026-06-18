SociedadActualidad

Experiencia Innovación Sostenible: Flow y la tecnología al servicio de las personas

La directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal habló sobre la transformación del negocio de TV y streaming.

Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.
Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.
Por Belén Castellano Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Silvana Cataldo expuso hoy en Tucumán sobre la reinvención de Flow frente a gigantes del streaming, destacando la necesidad de centrar la innovación tecnológica en el usuario.
  • Ante la caída global de la TV paga, la empresa estabilizó sus clientes priorizando la experiencia de usuario, unificando plataformas con Flow Plus y democratizando contenidos.
  • La firma proyecta un crecimiento sostenible mediante la integración de inteligencia artificial para personalizar contenidos y un monitoreo constante de la satisfacción del cliente.
Resumen generado con IA

Durante su participación en la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, expuso sobre los desafíos de innovar en una gran compañía tecnológica y destacó la importancia de poner a las personas en el centro de las decisiones.

La ejecutiva formó parte del panel “Innovación tecnológica centrada en las Personas”, que se desarrolló a las 17.50 en el Hilton Garden Inn, en el marco del encuentro que reunió a especialistas, empresarios, científicos y referentes de distintos sectores para debatir sobre el futuro y las nuevas tendencias.

Experiencia Innovación Sostenible: “Cuando una ciudad se anima a innovar, el código postal pesa un poco menos”

Experiencia Innovación Sostenible: “Cuando una ciudad se anima a innovar, el código postal pesa un poco menos”

Publicista de profesión, con casi 30 años de experiencia en comunicación y marketing, Cataldo lidera el negocio de televisión y streaming de Personal a través de Flow. “La innovación sostenible en una compañía de gran escala requiere entender cómo generar cambios con impacto real en millones de personas”, sostuvo.

Un nuevo escenario para el entretenimiento

Cataldo explicó que Personal se consolidó como una empresa tecnológica con una amplia oferta de servicios que incluye conectividad fija y móvil, billetera digital, comercio electrónico y entretenimiento.

En ese contexto, destacó el proceso de transformación que atravesó Flow durante los últimos años.

"Experiencia Innovación Sostenible": Santiago Bulat dijo que Argentina tiene cosas que el mundo demanda

Experiencia Innovación Sostenible: Santiago Bulat dijo que Argentina tiene cosas que el mundo demanda

La ejecutiva señaló que la industria de la televisión paga enfrenta una caída global de usuarios y remarcó que la Argentina no escapa a esa tendencia. “Hubo un momento en el que dejamos de perder clientes, logramos sostener los que teníamos y empezamos a crecer”, afirmó.

Según explicó, uno de los principales desafíos consistió en comprender que el mercado había cambiado. Flow ya no compite solo con otras empresas de televisión paga, sino también con plataformas globales de streaming. “En la cabeza de la gente no solamente existe Flow. También existen Netflix, Disney y otras plataformas de entretenimiento”, señaló.

El cliente en el centro

Cataldo sostuvo que la transformación del negocio se apoyó en tres pilares: contenidos relevantes, experiencia de usuario y evolución e innovación tecnológica. “La métrica principal para entender si estamos haciendo bien nuestro trabajo es el nivel de recomendación de los clientes”, indicó.

La directiva explicó que Personal utiliza el indicador NPS para medir la satisfacción de los usuarios y conocer qué aspectos del servicio necesitan mejoras. “Si ponemos al cliente en el centro, debemos entender qué necesita y cuáles son sus puntos de dolor”, afirmó.

Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

En ese sentido, destacó que la compañía identificó una dificultad concreta: el costo que representa para muchas familias acceder a múltiples plataformas de entretenimiento.

Como respuesta a esa demanda, Personal desarrolló Flow Plus, una propuesta que integra distintas plataformas de streaming dentro de un mismo abono mensual y permite al usuario elegir qué servicio utilizar cada mes. “La billetera de los argentinos no alcanza para pagar todas las opciones de entretenimiento disponibles”, expresó.

Tecnología y personalización

Cataldo remarcó que la experiencia del usuario resulta tan importante como la oferta de contenidos. “La gente busca entretenimiento, quiere relajarse y desconectarse. Tenemos que hacerle las cosas fáciles y garantizar que todo funcione correctamente”, señaló. Además, sostuvo que la evolución tecnológica permite ofrecer experiencias más relevantes, predictivas y eficientes.

La ejecutiva también destacó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la personalización de los contenidos y optimizar la experiencia dentro de la plataforma.

Contenidos para ampliar el acceso

En relación con la estrategia de contenidos, Cataldo destacó la transmisión en vivo de festivales musicales y espectáculos que, de otro modo, gran parte del público no podría disfrutar. “Entendimos que había una oportunidad para federalizar y democratizar contenidos que son muy valiosos para la gente”, aseguró.

Entre las iniciativas mencionó la transmisión del festival Lollapalooza, los recitales de Lali y La Renga, el relanzamiento de “La llama que llama” y el reciente estreno de la serie documental “El método Scaloneta”.

Asimismo, resaltó la relevancia del deporte dentro de la plataforma y subrayó la importancia de ofrecer coberturas especiales durante eventos masivos. “No podemos tener un producto sostenible si no contamos con los contenidos que son relevantes para las personas”, concluyó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánExperiencia Innovación Sostenible
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja
1

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi
2

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora
3

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: Evoluciona favorablemente
4

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente"

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
5

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
4

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Experiencia en el Hilton: el mañana se piensa hoy en Innovación Sostenible

Experiencia en el Hilton: el mañana se piensa hoy en Innovación Sostenible

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Comentarios