La transformación de Flow y los desafíos de sostener negocios ante los cambios, eje de Innovación Sostenible

“Tenés que arriesgar. La innovación también implica arriesgar, cambiar procesos, productos, herramientas, contenidos, todo. Parte de toda esa transformación de Flow tiene que ver con haber puesto el foco en generar contenidos que sean disruptivos, que sean más locales, que lleguen mejor a la gente. O sea, cómo hacemos para enamorar a los clientes. Porque nosotros competimos básicamente con grandes globales como los Netflix de esta vida, que obviamente tienen una potencia y una escala que no es comparable”, dijo en una entrevista con LG Play.