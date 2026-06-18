La transformación de Flow y los desafíos de sostener negocios ante los cambios, eje de Innovación Sostenible
Resumen para apurados
- Silvana Cataldo de Personal expondrá en Tucumán durante el evento Innovación Sostenible sobre cómo transformar Flow para mantener su negocio ante la crisis de consumo global.
- Flow cumple diez años adaptándose a nuevos hábitos de consumo mediante producciones locales, festivales en vivo y transmisiones deportivas que duplicaron su tráfico digital.
- La reconversión de modelos tradicionales es clave para la supervivencia de las marcas, marcando un rumbo resiliente para sostener el crecimiento digital en Argentina.
La transformación de Flow en un mercado global que muestra señales de estancamiento y el desafío de mantener negocios sostenibles en un contexto de cambios tecnológicos permanentes serán algunos de los ejes que abordará Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, durante la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”.
El encuentro reunirá a especialistas, empresarios, científicos y referentes de distintos sectores para analizar los desafíos actuales y las oportunidades que plantea el futuro. En ese marco, Cataldo compartirá la experiencia de la compañía en la evolución de Flow, una plataforma que este año cumple una década y que atraviesa un proceso de transformación para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de contenidos.
Con más de 30 años de trayectoria en comunicación, publicidad y marketing, la ejecutiva destacó que la innovación dejó de ser una opción para convertirse en una condición necesaria para la supervivencia de las marcas. “Si las empresas no innovamos permanentemente y no estamos cerca de todas las transformaciones que existen día a día, quedamos afuera y dejamos de ser relevantes para la gente”, señaló.
Cataldo explicó que desde hace más de tres años la empresa trabaja en una redefinición estratégica de Flow con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del negocio. Según indicó, la industria de la televisión y el streaming enfrenta desafíos a nivel mundial debido a la desaceleración de su crecimiento, una situación que obliga a buscar nuevas formas para atraer a los usuarios.
“Tenés que arriesgar. La innovación también implica arriesgar, cambiar procesos, productos, herramientas, contenidos, todo. Parte de toda esa transformación de Flow tiene que ver con haber puesto el foco en generar contenidos que sean disruptivos, que sean más locales, que lleguen mejor a la gente. O sea, cómo hacemos para enamorar a los clientes. Porque nosotros competimos básicamente con grandes globales como los Netflix de esta vida, que obviamente tienen una potencia y una escala que no es comparable”, dijo en una entrevista con LG Play.
Flow cumple este año 10 años y alcanzó las 65 producciones originales, o con algunos “partners”. “Siempre vamos levantando la vara y mejorando. E ste año hemos lanzado varias cosas y bastantes distintas, como ‘La llama que llama’. Resucitamos a ese personaje tan icónico. Vamos buscando para entender dónde están los puntos fuertes”, indicó.
Entre las iniciativas desarrolladas mencionó también los festivales en vivo, una de las propuestas que, según afirmó, se consolidó como uno de los principales diferenciales del servicio.
La ejecutiva también destacó el crecimiento del consumo digital asociado a grandes eventos deportivos. En particular, sostuvo que el Mundial de Fútbol registra niveles de tráfico y demanda de datos sin precedentes para la compañía. “El fútbol es el contenido más visto en la historia de Flow. Y este año, el consumo prácticamente duplica al registrado en el último Mundial (2022)”, aseguró.
Durante su participación en “Innovación Sostenible”, Cataldo centrará su exposición en la necesidad de repensar modelos de negocio tradicionales para garantizar su continuidad en el tiempo. “La charla tiene que ver justamente con la sostenibilidad de los negocios y con cómo hacemos para que un negocio que tiende a la baja a nivel mundial pueda seguir creciendo en Argentina”, explicó.
La segunda edición del encuentro se desarrollará en el Hilton Garden Inn y convocará a referentes de distintos ámbitos para debatir sobre innovación, tecnología y sostenibilidad, en un escenario marcado por la aceleración de los cambios y la necesidad de construir modelos más resilientes y adaptados al futuro.