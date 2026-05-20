Récord histórico de exportaciones: la balanza comercial dejó un saldo positivo de U$S2711 millones

Resumen para apurados
- El Indec informó que la balanza comercial argentina registró en abril un superávit récord de U$S 2.711 millones, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones.
- Las ventas externas crecieron 33,6% interanual hasta U$S 8.914 millones, mientras que las importaciones cayeron un 4% debido a la baja de la actividad económica del país.
- El superávit acumulado de U$S 8.277 millones ayudará a fortalecer las reservas, aunque analistas advierten sobre la necesidad de reactivar la actividad productiva interna.
La balanza comercial argentina registró en abril un superávit histórico de U$S2711 millones, según informó el último reporte del Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por el Indec.
El dato representó una mejora de U$S2496 millones respecto al mismo mes de 2025 y estuvo impulsado principalmente por el crecimiento récord de las exportaciones, que alcanzaron U$S8914 millones.
Récord histórico de exportaciones argentinas
Las exportaciones crecieron un 33,6% interanual gracias a una combinación de mejores precios internacionales y mayores cantidades vendidas al exterior.
De acuerdo con el informe, el incremento se explicó por una suba de 20,6% en las cantidades exportadas y un avance de 10,8% en los precios.
Todos los rubros mostraron números positivos:
Productos primarios: +25%
Manufacturas de origen agropecuario: +14,1%
Manufacturas de origen industrial: +43,3%
Combustibles y energía: +85,9%
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados en redes sociales y destacó que abril marcó máximos históricos tanto en exportaciones totales como en ventas externas de combustibles y energía.
Además, señaló que las exportaciones industriales alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2012.
Caída de las importaciones por la baja actividad
Mientras las exportaciones crecieron con fuerza, las importaciones sumaron U$S6204 millones y registraron una caída interanual del 4%.
La baja estuvo vinculada principalmente a la retracción de la actividad económica y a una menor demanda de insumos productivos.
Entre los principales descensos se destacaron:
Bienes de capital: -5,9%
Piezas y accesorios para bienes de capital: -17,4%
En contraste, las compras de bienes intermedios crecieron 4,1%, mientras que las importaciones de vehículos automotores aumentaron 3%.
También se redujeron fuertemente las compras de combustibles y lubricantes, con una caída del 45,4%, en línea con el crecimiento de las exportaciones energéticas.
El saldo comercial acumulado superó los U$S8200 millones
Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones argentinas acumularon U$S30.820 millones, lo que representó un incremento de 21,5%.
En paralelo, las importaciones totalizaron U$S22.543 millones, con una caída de 6,4%.
Como resultado, el saldo comercial acumulado alcanzó U$S8277 millones, una mejora significativa frente a los U$S1275 millones registrados en el mismo período de 2025.
Qué dicen los especialistas sobre el superávit récord
Para Diego Koatz, los datos del comercio exterior son “muy positivos”, especialmente por el desempeño de las exportaciones agroindustriales, industriales y mineras.
Sin embargo, el especialista advirtió que la actividad económica todavía muestra señales de estancamiento.
“Hay un superávit récord por el excelente comportamiento de las exportaciones, y hay que celebrarlo, pero la actividad no termina de levantar y hay que monitorear esta situación”, sostuvo.
Koatz también consideró que el desafío será aprovechar el ingreso de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central y estimular la actividad productiva mediante una baja de tasas de interés.