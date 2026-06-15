Experiencia Innovación Sostenible: la mujer que conoce el cerebro de los deportistas de elite llega a Tucumán

Lo que más la marcó no fue el resultado, sino la reacción del grupo. “Marcelo Gallardo nos reunió y nos dijo con una calma: ‘Este es el equipo que tenemos y vamos a armar la mejor propuesta. Alguien tiene que atajar’”. El voluntario fue Enzo Pérez, lesionado y fuera de su posición habitual. “Esa generosidad de hacer por el equipo lo que el equipo necesitaba y la calma también de un líder para seguir transmitiendo confianza y serenidad para mí superó todo lo que tenga que ver con las mediciones”. Y concluye: “El equipo que trasciende, que hace historia, no tiene tanto que ver con las métricas, sino con lo que sucede entre ellos, con la conexión que hay entre las personas, con la generosidad con la que recorren el camino”.